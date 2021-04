Kopecký: Spartě chybí hroťák, Hložek jím není. Trpišovský půjde do ciziny

Je i podle vás o titulu předčasně rozhodnuto?

„Jednoznačně. Jsem o tom přesvědčený již nějaký čas. Už někdy v únoru jsem tvrdil, že Slavia do konce ligy ani neprohraje. Co je však zajímavé, jakým způsobem slávisté derby zvládli. Když jsem viděl sestavu, ve které trenér Trpišovský udělal snad pět změn oproti Arsenalu, říkal jsem si, že to je velký risk. A v prvním poločase se to potvrdilo i na hřišti. Sparta byla lepší a měla více šancí. Jenže pak se šťastně trefil Holeš a jeho gól změnil celé utkání.“

Kdo chyboval při Holešově brance? Byl to brankář Florin Nita špatným odkopem, nebo poziční propadnutí několika sparťanů?

„Možná, že mi spousta lidí nedá za pravdu, ale podle mého názoru by Holešovu střelu Kolář chytil. O tom jsem přesvědčený – byl by víc z branky a je vyšší než Nita. Vždyť to byla střela zpoza vápna, sice přes hráče, ale nebyla nechytatelná. Špičkový gólman ji musí mít. Druhá věc je, že pozdě a skoro vůbec nevystoupil Čelůstka. Jakmile se hráč dostane na vápně ke střele, tedy z velmi nebezpečného prostoru, okamžitě ho musíte zblokovat. Že propadli Krejčí s Hanckem při narážečce, to se stane. To bych jim tolik nevyčítal.“

Prodali slávističtí hráči širšího kádru zkušenosti z posledních sezon, které nabrali v Evropě?

„Změn bylo fakt mnoho a hráči se místy hledali. Především pravá strana Masopust, Oscar byla do defenzivy slabší a sparťané tudy přecházeli do útoku. Jenže se ukázalo, jak širokým kádrem Slavia na české poměry disponuje. Dá se říci, že vyhrála derby i s širším okruhem hráčů, ne tím nejlepším. Nehráli Olayinka, Sima, Bah či Kúdela, kteří patří do základu. Sparta tak široký tým nemá a od „sešívaných“ dostala lekci v tom, jak si tým postavit.“

Při odchodech Tomáše Součka a Vladimíra Coufala se zdálo, že Slavii čeká menší útlum. Jenže trenéři stejně našli nové opory a tým válí dál. Čím si vysvětlujete?

„Myslel jsem si to taky a pak vidím, jak je náhradník Kačaraba jedním z nejlepších hráčů v derby. Nebyl zcela nejlepší, to byl na plné čáře zase Provod.