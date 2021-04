Šéf Sparty Čupr o frustraci po derby, kauze Hašek i Vrbovi: Energie je jiná

Neskrýval, že ho další neúspěch se Slavií (0:2) zasáhl. Generální ředitel Sparty František Čupr v pořadu ČT Sport Studio fotbal - Dohráno Plus přiznal zklamání z toho, že po jeho příchodu na Letnou sparťané v souboji s rivalem ještě nevyhráli. „Štve mě to, je to frustrující,“ uvedl. Řeč byla ale nejen o 298. derby, ale také o Pavlu Vrbovi či kauze s Martinem Haškem.

Třináct derby bez výhry. Tak dlouho již nedokázala Sparta skolit městského rivala Slavii. Naposledy se jí to povedlo v březnu 2016 (3:1). František Čupr, který se stal generálním ředitelem letenského celku v září 2018, tak stále neví, jaké to je v této pozici slavit tříbodový zisk v bitvě s odvěkým protivníkem. Zažil v souboji s ním jen čtyři remízy a pět porážek. „Štve mě to neuvěřitelně. Je to frustrující. Do každého derby jdu s očekáváním, že už se nám to podaří prolomit a vyhrajeme. Už se těším na další derby, kde opravdu věřím, že to zlomíme. Je možné, že taková možnost přijde ještě tuto sezonu v rámci poháru,“ uvedl Čupr v rozhovoru pro ČT Sport.

Čekal, že průlom přijde už v nedělním vzájemném souboji. Ten nakonec Sparta prohrála 0:2. „Věřil jsem, že zvítězíme. Ještě nyní se s tím těžko smiřuji, že jsme to nezvládli,“ přiznal generální ředitel celku z Letné.

Jaké bylo 298. derby jeho očima? „Líbil se mi první poločas. Přišlo mi, že hrajeme sebevědomě, měli jsme na začátku řadu šancí, které kdybychom proměnili, tak věřím, že by derby vypadalo jinak. To se nestalo. V závěru poločasu jsme dostali gól, který zanechal na našich hráčích psychické následky. Za mě druhý poločas nemohu hodnotit pozitivně. Skutečně si myslím, že bylo problémem sebevědomí, protože věřím, že herně na to, abychom Slavii dokázali porazit, máme,“ shrnul Čupr s tím, že ztráta na Slavii je v tuto chvíli již propastná a Sparta může na titul zapomenout.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Velký krok za titulem, rozhodl Holeš

Vůbec poprvé vedl Letenské do derby jako hlavní kouč Pavel Vrba, který zapsal první porážku od svého příchodu do Sparty. Vedení nicméně sleduje od jeho angažování velkou proměnu. „Když se dnes dívám na tréninky, je tam úplně jiná, lepší energie. Na hráčích je vidět, že je to více baví. Pavlu Vrbovi se podařilo to, že si okamžitě dokázal získat hráče, kabinu. Jak jsem měl možnost vidět i určitou formu zábavy na trénincích a podobně, tak kluci za ním stojí. To je věc, díky které si myslím, že do budoucna budeme úspěšní. Energie týmu je jiná,“ řekl Čupr.

Generální ředitel Sparty se také vyjádřil ke vztahu právě trenéra Vrby se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, který byl hodně probírán. „Tomáš mi řekl, že s ním osobně nikdy žádný problém neměl. Vše bylo čistě sportovního rázu. Tomáš je ten, který si vybral trenéra Vrbu. Dal si na seznam potenciálních uchazečů závěrečná tři jména, neprozradím jaká, zavolal mi a řekl, zda jsem O.K. s tím, že to bude Pavel Vrba. Až následně se to komunikovalo panu Křetínskému,“ podotkl Čupr.

Dal nakouknout i do další často probírané věci. A to, zda majitel Sparty Daniel Křetínský ovlivňuje a zasahuje trenérovi do práce. „Opět se zde vytvořila jakási bublina. I trenér Vrba už někde zmínil, že je překvapený, že mu do práce nikdo nekecá. Myslel si, že tlaky budou různé, ale ono to tak není. Ze své zkušenosti si nejsem vědom, kdy by Daniel Křetínský intenzivně zasahoval do sestavy, složení týmu a tak podobně,“ uvedl Čupr.

Sparta v posledních měsících řeší krom jiného i kauzu s Martinem Haškem a jeho výpovědí. Brzy by mělo padnout rozhodnutí v rámci druhé instance. Po té první se obě strany odvolaly, když tříčlenný sbor rozhodců určil, že má hráč klubu zaplatit 800 tisíc eur (cca 22 milionů korun).

„Sparta je ve svém názoru od začátku konzistentní, kdy říkáme, že výpověď podaná Martinem Haškem Spartě byla neoprávněná. Na tom trváme a samozřejmě požadujeme náhradu škody, která s tím souvisí. Myslím, že jsme názorově tak vzdálení, že šance na kompromis není. Byť samozřejmě Sbor rozhodců už předtím nabízel nějaké kompromisní řešení. Naše protistrana se za žádných okolností dohodnout nechtěla, takže v tuto chvíli takovou šanci nevidím,“ okomentoval Čupr kauzu s 25letým záložníkem, který aktuálně nastupuje v 2. bundeslize za Würzburger Kickers.

