„Houšťa“ v akci při derby: StarDance na tribuně, pochvala od Šmicera

Hlavní aktéři derby pobíhali na hřišti, ale ani on se nenechal zahanbit. Nejvýraznějším členem slávistického realizačního týmu při výhře 2:0 byl asistent Jindřicha Trpišovského Zdeněk Houštecký. Známý bouřlivák si opět sedl do hlediště naproti hlavní tribuně, odkud předával informace na lavičku, burcoval hráče, ale také svérázně oslavoval góly svého týmu. Impulzivní pomocník při tom vystřihl i kuriózní tanec. „Až ho potkám, musím ho za něj pochválit,“ usmívá se slávista a bývalý reprezentant Vladimír Šmicer.

Tyhle manévry Trpišovský a spol. rozjeli už loni na jaře, kdy se zápasy také musely obejít bez diváků. Alespoň dva z nich na sedačce nahradili trenér gólmanů Štěpán Kolář, jenž se pravidelně uvelebil za bránou hájenou Ondřejem Kolářem (a nedávno i Matyášem Vágnerem), a právě Houštecký. Ten se obvykle vyskytuje hned za lavičkou, odkud ho bývá dost slyšet, nicméně hlavně má být po ruce Trpišovskému hlavně kvůli střídáním.

Nově vyrážel vždy před poločasem na místo v samém středu hlediště východní tribuny. Při tom je ve spojení s lavičkou pomocí mobilního telefonu, který třímá v ruce i další asistent Pavel Řehák. Jaroslav Köstl zase vedle dalších povinností pozorně sleduje zápas na obrazovce postavené přímo před sebou. Podívat se přichází i Trpišovský.

Nejinak tahle souhra fungovala v derby. „Je to specifická situace, využívají všechny možnosti, které jsou,“ glosuje to Šmicer. Pokud však jde třeba o pokyny a rady hráčům od asistenta na nezvyklém místě, nemyslí si, že opatření přináší zvláštní efekt. „Může to pomoct, že vás trenér povzbudí, jste soustředěnější, ale nehraje to zas tak velkou roli,“ míní.

Jinou věcí je, pokud do arzenálu patří i snaha rozhodit pokřikováním či jinými způsoby hráče soupeře, popřípadě dostat pod tlak asistenta rozhodčího. K tomu prvnímu mělo v minulosti dojít například při zápase s Plzní, kdy Houštecký údajně nenechal na pokoji Davida Limberského. „Může se stát, že se dostane do hlav i soupeři. Hostující tým se musí přizpůsobit tomu, že je na nepřátelském území,“ je shovívavý Šmicer. Kdyby to ale Houštecký přeháněl, zahrával by si. Rázem by se mohlo víc začít řešit, kde se při zápase pohybuje i jak se chová.

V neděli to ovšem z jeho strany byla současně one man show poněkud jiného druhu. Ostatně, na tribuně byl v teplákové soupravě a červené čepici dobře vidět a s oblibou ho vyhledávaly kamery stanice O2 TV zajišťující přímý přenos. Nejvíce bezesporu zaujalo to, jak impulzivní „Houšťa“ oslavoval góly Tomáše Holeše a Stanislava Tecla. To by ho na sedačce neudržela ani parta pořadatelů. Vyrazil ze svého místa, hulákal, točil čepicí – a navrch přidal svérázný tanec. Neuniklo to pochopitelně ani Šmicerovi, jenž měl svérázného slávistického asistenta na očích. „Taneček byl hezkej, moc se mi líbil. Až ho potkám, musím ho pochválit,“ směje se Šmicer.

Po zápase Houštecký seběhl na hřiště slavit s ostatními slávisty a natáčel všechno tradičně na mobil. A iniciativu převzal další asistent Řehák, který mával bílým kapesníčkem. Jde o jeho oblíbený kousek adresovaný sparťanům. „To je Pavel. Sparta je pro něho jako rudý hadr pro býka,“ glosuje Šmicer.

Podívejte se NA VIDEU na to, jak Vladimír Šmicer popisuje emoce v pražském derby.