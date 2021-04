Ve Slovácku nedostal šanci. Tak jsem jim dal zpětnou vazbu, zářil Kostka

Měl motivaci navíc – a nakonec ji namířil správným směrem. Pardubický záložník Dominik Kostka svým prvním ligovým gólem stvrdil výhru 3:1 nad Slováckem, kde se na podzim marně snažil probojovat do áčka. „Mohl jsem jim skromně ukázat, že jsem na to třeba měl. Je to ode mě krásná odpověď,“ culil se čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Jak zápas hodnotíte?

„Sice jsme dostali rychle branku, ale stále jsme chtěli hrát naši hru. Ewe pak trefil neuvěřitelný trestňák, to klobouk dolů. Dostal nás tím hrozně na koně, ale my už jsme takových těžších momentů zvládli víc. Máme skvělý kádr a parádně jsme se s tím poprali. Věděli jsme, že na ně našlapeme, a když jsme šli do vedení, tušil jsem, že zápas dotáhneme do vítězného konce. Zvládli jsme to suprově. Slovácko z nás muselo být překvapené, protože jsme je nepustili do jejich hry.“

Po páteční prohře s Bohemians jste nezvládli ani vstup do zápasu se Slováckem. Ukázal se pak charakter týmu?

„Určitě – a nebylo to jen v tomto zápase. I v utkáních, která jsme dohrávali v oslabení, jsme to ukázali. Charakter tohoto týmu je opravdu skvělý. Všichni tady makají, na to, že máme mladý tým, pracujeme s těmito situacemi skvěle. Je to naše velká síla.“

Jak chutná první ligový gól?

„Mám smíšené pocity, jsem trošku rozladěný, abych řekl pravdu, protože jsem na ten gól čekal delší dobu. Měl jsem už několik příležitostí, které mě dodneška mrzí, že jsem je spálil. Ale teď zpětně si můžu říct, že tahle branka je možná cennější než kterákoliv jiná, protože ve Slovácku jsem se půl roku pral o šanci – a nedostal jsem ji. Teď jsem jim mohl dát zpětnou vazbu a skromně jim ukázat, že jsem na to třeba měl. Je to ode mě krásná odpověď.“

Měl jste tedy o motivaci navíc?

„Určitě, byl to můj cíl, na který jsem se připravoval už od pondělí. Podařilo se to, takže jsem strašně šťastnej. Trenér mi o přestávce říkal, že mu přijdu přemotivovaný, což měl asi pravdu, protože jsem do zápasu opravdu chtěl dát všechno. První poločas z mé strany nebyl úplně dobrý, ale zvládnul jsem si odehrát to svoje aspoň do defenzivy.“

Jak jste vlastně míč propasíroval do sítě?

„Balon se ke mně odrazil, což jsem tak nějak předvídal, takže jsem na to byl připravený. První myšlenka byla obstřelit gólmana na zadní tyč, ale upřímně řeknu, že jsem byl zatavený a na tomhle terénu jsem si na to netroufl. Chtěl jsem to dát po zemi na přední tyč, trošičku mi to sjelo a pak to snad prošlo dvěma houskami, co mám informace. (směje se) I takový gól se ale počítá a mně je vcelku jedno, jestli jsem trefil šibenici, nebo jsem to propálil se zavřenýma očima. Hlavně že jsem gól dal a týmu pomohl k vítězství.“