ONLINE: Bohemians - Plzeň. Hosté poprvé v akci pod novým koučem, jak začne Hyský?

Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Karel Spáčil se raduje z branky proti MalmöZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Chance Liga
Ve fotbalové Plzni startuje nová éra. Odvolaného trenéra Miroslava Koubka na lavičce nahradil Martin Hyský, kterého na úvod angažmá čeká duel na trávníku Bohemians. A má před sebou jasný úkol: Probudit Viktorii k životu a dostat opět do popředí tabulky. Jak dopadne zápas 12. kola Chance Ligy? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

--

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

