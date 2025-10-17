Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: Klíčový podpis pro Pardubice, nejlepší střelec prodloužil

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacích
Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacíchZdroj: iSport
West Ham zažívá hrůzný start do sezony, opustí klub Tomáš Souček?
Filip Zorvan se stal hráčem Jablonce
Posila do záložní řady Slovanu Toumani Diakité
Jakub Brabec má mít namířeno do portugalského Rio Ave
Jakub Brabec v zápase Ligy národů proti Švýcarsku
Erik Prekop přestoupil z Baníku do Slavie
David Planka by se měl stát posilou Baníku
30
Fotogalerie
iSport.cz
Fotbal

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Online přenos - Fotbalové přestupy ONLINE
Všechny zprávyDůležité momenty
Bundesliga
Chance Liga
Druhá liga
La Liga
Ligue 1
Premier League
Serie A

Zprávy ze dne 17. října 2025

Chance Liga
17. října 2025 · 19:02

Klíčový podpis pro Pardubice! Vojtěch Patrák prodloužil smlouvu s Východočechy smlouvu, s klubem se dohodl na víceletém kontraktu. „V tuto chvíli se cítím dobře, a to na hřišti i v kabině. Máme tu velmi dobrou partu. Pro tento klub nechám na hřišti všechno. Doufám, že moje cesta, která tady pokračuje, bude jen a jen úspěšnější,“ řekl s pěti góly nejlepší střelec Pardubic v aktuálním ročníku Chance Ligy.

Chance Liga
17. října 2025 · 09:35

KOMENTÁŘ REDAKTORA BARTOLOMĚJE ČERNÍKA K PRODLOUŽENÍ SMLOUVY JINDŘICHA TRPIŠOVSKÉHO SE SLAVIÍ | „S trochou nadsázky trvá vztah Slavie a Jindřicha Trpišovského už déle než mnohá manželství. A stejně jako manželství, i tady si oba subjekty prošly těžkými zkouškami. Na konci dne ale vždy vybruslí ruku v ruce vstříc světlým zítřkům a nejinak je tomu i nyní s chystanou novou smlouvou. Jedna věc je ale jistá a v Edenu s ní musí počítat. Pokud někdy dojde na rozvod, bude bolet.“ Celý komentář čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 16. října 2025

Premier League
16. října 2025 · 21:42

Everton prodloužil smlouvu s brankářem Jordanem Pickfordem. Jednatřicetiletý anglický fotbalista se klubu v Premier League upsal do konce sezony 2028/2029.

Anglický brankář Jordan Pickford prodloužil smlouvu s Evertonem
Anglický brankář Jordan Pickford prodloužil smlouvu s Evertonem
16. října 2025 · 21:24

Třetiligová TJ Unie Hlubina mění po třech a půl letech trenéra. Po třech prohraných zápasech v řadě skončil Zdeněk Skotnica, jehož nahrazuje David Kobylík, jeden ze stálých expertů iSportu. Ostravský klub je v MSFL po dvanácti kolech se třinácti získanými body dvanáctý.

Důležitý moment
Chance Liga
16. října 2025 · 17:50

Odpověď na otázku, kolem které se ve fotbalovém prostředí našlapovalo nesmírně opatrně, se blíží. Jindřich Trpišovský dle zjištění deníku Sport a webu iSport opět spojí svou budoucnost se Slavií: bez přehánění kultovní postava klubu se dohodla na podmínkách nové tříleté smlouvy. Majitel Pavel Tykač vše odsouhlasil. Nešlo ale o jednoduchou akci, jednání se táhla několik měsíců. A nadále není dotažena situace zbytku realizačního týmu… Více čtěte ZDE>>>

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský získal čtvrtý ligový titul
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský získal čtvrtý ligový titul
Mistrovská euforie Jindřicha Trpišovského a Jana Bořila
Mistrovská euforie Jindřicha Trpišovského a Jana Bořila
Chance Liga
16. října 2025 · 05:00

Před dvěma lety prohrál s Vlašimí na půdě olomouckého béčka – a nikdo to neřešil. To samé před dvěma týdny v Pardubicích. Ani tehdy se krach Karviné příliš nerozebíral. Teď se však trenér Martin Hyský ocitá na piedestalu. Jeho specifický a doteď úspěšný způsob práce bude v Plzni, která pod novým majitelem Michalem Strnadem hlásí ty nejvyšší ambice, zajímat každého. „Stoprocentně to tam zvládne,“ nepochybuje jeho bývalý svěřenec Albert Labík. Hyskému věří i další jeho někdejší hráči, kolegové i šéfové. Proč? Co za kouzlem prošedivělého kouče stojí?Více čtěte ZDE>>>

Martin Hyský je trenérem Plzně
Martin Hyský je trenérem Plzně

Zprávy ze dne 15. října 2025

Důležitý moment
15. října 2025 · 18:20

Nepřesvědčivé výkony a historická rána od Faerských ostrovů zazvonily konec Ivana Haška na reprezentační židli. Výkonný výbor jej jednomyslně odvolal. Kdo na jeho místo? Nejbližší zápasy povede překlenovací trenér z Česka, ale hlavní a dlouhodobý cíl fotbalového vedení směřuje dál – k cizinci. Pravomoc k výběru příštího prvního trenéra v zemi dostal generální manažer Pavel Nedvěd. Více o situaci kolem české reprezentace čtěte ZDE>>>

Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Ivan Hašek přichází na jednání o svém dalším osudu.
Chance Liga
15. října 2025 · 15:45
Chance Liga
15. října 2025 · 13:29

Po odchodu Martina Hyského do Plzně  převzal karvinské fotbalisty Marek Jarolím. Jednačtyřicetiletý trenér zamířil do slezského klub z druholigové Jihlavy a čeká ho premiéra v roli hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Jarolím stejně jako Hyský působil u mládeže Slavie a v roce 2020 po něm převzal B-tým vršovického celku. U něj byl někdejší záložník tři sezony, následně se vydal dělat asistenta trenérovi Davidu Holoubkovi do prvoligové Mladé Boleslavi. Vloni v září se stal hlavním koučem Jihlavy.

Důležitý moment
Chance Liga
15. října 2025 · 12:42

Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Martin Hyský. Padesátiletý kouč přišel k týmu úřadujících ligových vicemistrů z Karviné a s Viktorií podepsal tříletou smlouvu. Západočeský klub o tom informoval na svých internetových stránkách. Hyský už v Plzni dopoledne vedl první trénink. Více čtěte ZDE>>>

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Změnit se teď musí oba: Hyský i Plzeň. Co nové rozestavení a přetržená linka se Slavií?

Zprávy ze dne 14. října 2025

Důležitý moment
Chance Liga
14. října 2025 · 18:35

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede trenér Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Společně s ním přichází asistent Tomáš Polách. Více čtěte ZDE>>>

Pardubice přebírá Jan Trousil (vpravo), spolu s ním přichází na pozici asistenta Tomáš Polách (vlevo)
Pardubice přebírá Jan Trousil (vpravo), spolu s ním přichází na pozici asistenta Tomáš Polách (vlevo)
14. října 2025 · 16:21

U fotbalistů Švédska skončil trenér Jon Dahl Tomasson. Devětačtyřicetiletý dánský kouč byl odvolán po špatném vstupu do kvalifikace mistrovství světa. Národní svaz o tom informoval na webu. Bývalý útočník Feyenoordu či AC Milán se švédského výběru ujal loni v únoru jako první zahraniční trenér. Ve čtyřech dosavadních zápasech kvalifikace s týmem získal jen bod za remízu 2:2 se Slovinskem. Poté následovaly dvě prohry s Kosovem a jedna se Švýcarskem.

Dánský kouč Jon Dahl Tomasson skončil u švédské fotbalové reprezentace
Dánský kouč Jon Dahl Tomasson skončil u švédské fotbalové reprezentace
Důležitý moment
Chance Liga
14. října 2025 · 11:07

Je to tu, dlouho očekávaný trenérský přesun je téměř dopečen. Martin Hyský, který v pondělí ještě vedl plnohodnotně trénink Karviné, dal dnes slezskému městu sbohem a přesouvá se do Viktorie Plzeň. S novými svěřenci by měl ve středu absolvovat úvodní trénink a v sobotu první utkání proti Bohemians. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 12. října 2025

12. října 2025 · 08:39

Po domácí porážce Srbska v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 0:1 rezignoval trenér Dragan Stojkovič. Prohra v prestižním souboji s balkánským rivalem přišla měsíc po debaklu 0:5 s Anglií a Srbům zkomplikovala cestu do baráže. „Mluvil jsem s předsedou svazu a generálním sekretářem a nabídl jsem rezignaci. Nečekal jsem, že prohrajeme. Jsem člověk, co se nezříká plné odpovědnosti a tohle jde zcela za mnou,“ oznámil Stojkovič své rozhodnutí po sobotním utkání v Leskovaci novinářům.

Trenér Dragan Stojkovič končí u srbské reprezentace
Trenér Dragan Stojkovič končí u srbské reprezentace

Zprávy ze dne 11. října 2025

Důležitý moment
Chance Liga
11. října 2025 · 15:03

Podle informací iSportu by měl trenér Pavel Hapal skončit v Ostravě. V pátek v Olomouci absolvoval schůzku s představiteli Sigmy a vše spěje k tomu, že se po letech vrátí na Andrův stadion. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 9. října 2025

Ligue 1
9. října 2025 · 16:29

U fotbalistů Monaka skončil po dvouletém působení rakouský kouč Adi Hütter. Vedení klubu jej po sedmi kolech francouzské nejvyšší soutěže a dvou zápasech bez vítězství v Lize mistrů odvolalo. Podle agentury AFP se jeho nástupcem stane Sébastien Pocognoli, který působí v týmu belgického mistra a konkurenta v Champions League Saint-Gilloise.

Zprávy ze dne 8. října 2025

8. října 2025 · 10:30

František Straka se stal novým trenérem fotbalistů Košic, kteří jsou poslední v tabulce slovenské ligy. Ve funkci nahradil jiného českého kouče Romana Skuhravého, který skončil na začátku října. Straka se vydal na Slovensko v posledních letech už poněkolikáté. Předloni trénoval Trenčín, pak Michalovce a v minulé sezoně se neúspěšně snažil v nejvyšší soutěži zachránit Banskou Bystrici. V minulosti vedl také Ružomberok a Slovan Bratislava. V Košicích má smlouvu do konce sezony.

František Straka je trenérem Košic
František Straka je trenérem Košic
František Straka je trenérem Košic
František Straka je trenérem Košic

Zprávy ze dne 7. října 2025

Chance Liga
7. října 2025 · 14:33

Jak už v minulém týdnu informoval slovenský insider Jozef Kopčo, trenér Baníku B Josef Dvorník měl nabídku z Košic, aby tam nahradil odvolaného Romana Skuhravého. Přesun se však i přes velký zájem východoslovenského klubu neuskuteční, vedení Ostravy kouče své rezervy odmítlo pustit. Nechce o něj přijít, proto ani nedošlo k jednání na úrovni managementů.

Dvorník měl ještě jedno „laso“ - a to z české ligy. Podle informací iSportu se jednalo o pozici asistenta Tomáše Janotky, se kterým se velmi dobře zná, v Sigmě Olomouc.

Ani na Andrův stadion se nicméně Dvorník nyní stěhovat nebude. Možná proto, že s ním management Baníku výhledově počítá do funkce šéfa prvoligové lavičky áčka místo Pavla Hapala a nechce o potenciálního nástupce z vlastních zdrojů přijít. Kdo ví, každopádně smysl by tento interní plán dával.

Zprávy ze dne 6. října 2025

Chance Liga
6. října 2025 · 16:25

V minulém týdnu prodloužil trenér Luboš Kozel v Jablonci smlouvu, o čemž iSport informoval jako první. Až v neděli po porážce v Olomouci se k tomu však po dotazu stejné redakce vyjádřil obšírněji než jedním souvětím na oficiálních klubových stránkách.

 

„Co se týče sportovní stránky, nic se nezměnilo ani s novým majitelem. Nastolené cestě věřím. Už na začátku léta, kdy se ukázalo, majitel tady nebude moct nějakou dobu být, byli hráči smluvně podepsaní. O prodloužení jsme se bavili už s minulým panem majitelem. Říkal jsem mu, že s tím nemám problém, protože jsem v Jablonci šťastný, ale chtěl jsem samozřejmě záruky toho, aby to fungovalo,“ vyprávěl.

 

A to se stalo, byť podle zpráv iSportu nebyla jednání úplně jednoduchá a hodně rezonovala i budoucnost členů realizačního týmu. O jejich setrvání stál Kozel rovněž. „Šlo o prodloužení hráčů, kolegů, zajištění ekonomické stability klubu... Všechno se splnilo, takže žádné překážky nebyly,“ dodal.

 

Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci
Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci
6. října 2025 · 15:51

Ital Fabio Cannavaro se stal novým trenérem uzbecké fotbalové reprezentace. Informoval o tom tamní svaz. Bývalý špičkový obránce povede výběr asijské země při jejím debutu na mistrovství světa v příštím roce. Smlouva mu skončí po šampionátu. Na lavičce nahradil Timura Kapadzeho. Informovala o tom agentura ANSA.

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů