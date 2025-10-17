Příbram zaskočila Artis, Sparta B zastavila sérii porážek. Opava - Ústí 3:3, výhra Dynama
Fotbalisté Jihlavy v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem 3:3 a Prostějov podlehl Spartě B 1:2.
Dosavadní jihlavský kouč Marek Jarolím odešel jako náhrada za Martina Hyského do prvoligové Karviné. Jeho nástupce Lerch začal utkáním proti Jihočechům, na jejichž lavičce působil ještě v minulé sezoně. O výhře Dynama rozhodl trefou v úvodu zápasu kapitán Skalák. V 69. minutě viděl červenou kartu hostující Koné, ale Vysočina navzdory velkému tlaku přesilovku nevyužila. V neúplné tabulce klesla na 13. místo, Jihočeši ji o jednu příčku přeskočili.
Středočechům zařídil výhru nad Artisem deset minut před koncem střídající Conte. Jihomoravané nebodovali po devíti utkáních, ale zůstali třetí. Příbram zvítězila po třech duelech a polepšila si na deváté místo.
Nováček z Ústí nad Labem v Opavě dvakrát vedl díky dvěma gólům Novotného. Domácí Ndiaye skóre otočil a završil hattrick, v závěru z penalty vyrovnal Černý. Slezané jsou nadále čtvrtí, Ústí si udrželo osmé místo.
Rezerva Sparty v Prostějově ukončila sérii pěti porážek. Skóre otevřel hostující Mokrovics, na začátku druhé půle vyrovnal prostějovský kapitán Koudelka. O zisku tří bodů pro Pražany rozhodl Říha. Sparťané se posunuli na 14. místo, Hanáci klesli na 10. pozici.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Artis
|13
|7
|3
|3
|20:14
|24
|4
Opava
|12
|6
|5
|1
|21:10
|23
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Slavia B
|12
|6
|1
|5
|23:13
|19
|7
Baník B
|12
|5
|3
|4
|21:15
|18
|8
Ústí
|13
|5
|3
|5
|23:20
|18
|9
Příbram
|12
|5
|1
|6
|12:20
|16
|10
Prostějov
|13
|4
|2
|7
|15:20
|14
|11
Chrudim
|12
|3
|5
|4
|16:22
|14
|12
Č. Budějovice
|13
|4
|2
|7
|12:22
|14
|13
Jihlava
|13
|3
|3
|7
|13:18
|12
|14
Sparta B
|12
|4
|0
|8
|10:26
|12
|15
Vlašim
|12
|2
|4
|6
|14:17
|10
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup