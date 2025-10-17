Předplatné

Příbram zaskočila Artis, Sparta B zastavila sérii porážek. Opava - Ústí 3:3, výhra Dynama

Chance Národní Liga
Fotbalisté Jihlavy v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem 3:3 a Prostějov podlehl Spartě B 1:2.

Dosavadní jihlavský kouč Marek Jarolím odešel jako náhrada za Martina Hyského do prvoligové Karviné. Jeho nástupce Lerch začal utkáním proti Jihočechům, na jejichž lavičce působil ještě v minulé sezoně. O výhře Dynama rozhodl trefou v úvodu zápasu kapitán Skalák. V 69. minutě viděl červenou kartu hostující Koné, ale Vysočina navzdory velkému tlaku přesilovku nevyužila. V neúplné tabulce klesla na 13. místo, Jihočeši ji o jednu příčku přeskočili.

Středočechům zařídil výhru nad Artisem deset minut před koncem střídající Conte. Jihomoravané nebodovali po devíti utkáních, ale zůstali třetí. Příbram zvítězila po třech duelech a polepšila si na deváté místo.

Nováček z Ústí nad Labem v Opavě dvakrát vedl díky dvěma gólům Novotného. Domácí Ndiaye skóre otočil a završil hattrick, v závěru z penalty vyrovnal Černý. Slezané jsou nadále čtvrtí, Ústí si udrželo osmé místo.

Rezerva Sparty v Prostějově ukončila sérii pěti porážek. Skóre otevřel hostující Mokrovics, na začátku druhé půle vyrovnal prostějovský kapitán Koudelka. O zisku tří bodů pro Pražany rozhodl Říha. Sparťané se posunuli na 14. místo, Hanáci klesli na 10. pozici.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1291227:1128
3Artis1373320:1424
4Opava1265121:1023
5Žižkov1262417:1820
6Slavia B1261523:1319
7Baník B1253421:1518
8Ústí1353523:2018
9Příbram1251612:2016
10Prostějov1342715:2014
11Chrudim1235416:2214
12Č. Budějovice1342712:2214
13Jihlava1333713:1812
14Sparta B1240810:2612
15Vlašim1224614:1710
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
