ONLINE: Nice - Lyon. Potvrdí hosté s Karabcem a Šulcem dobrý vstup do sezony?

Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)Zdroj: ČTK / AP / Laurent Cipriani
Adam Karabec se raduje z gólu s Rubenem Kluivertem
Adam Karabec v utkání proti Salcburku
Radost Rubena Kluiverta, kterému na gól nahrál Adam Karabec
Pavel Šulc nedal v duelu se Salcburkem za Lyon penaltu
Adam Karabec v dresu Lyonu během utkání francouzské nejvyšší ligy
Český záložník Adam Karabec v dresu Lyonu
Pavel Šulc bojuje o míč v dresu Lyonu
Francie - Ligue 1
Dobrý vstup do sezony zažívají fotbalisté Lyonu, když z úvodních sedmi ligových zápasů posbírali patnáct bodů a nachází se na čtvrtém místě tabulky Ligue 1. V 8. kole francouzský klub, ve kterém působí české reprezentační duo Adam Karabec - Pavel Šulc, hraje na trávníku Nice. Připíše si další výhru? Utkání začíná v 17.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG852116:817
2Štrasburk851217:1016
3Marseille750215:515
4Lyon75029:515
5Monaco 741216:1213
6Lens741210:613
7Lille732214:1011
8Paris FC731312:1310
9Toulouse731311:1210
10Rennais72419:1010
11Stade Brest722311:118
12Nice72239:128
13Lorient72149:167
14Le Havre71338:106
15Nantes71335:76
16Auxerre72055:106
17Angers71243:115
18Metz70255:162
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

