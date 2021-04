Liga očima fanoušků: Co víc pro Slavii? Vrba po derby vystřízlivěl

Souboj sparťana Martina Vitíka s Janem Kuchtou ze Slavie • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Vrcholem 26. kola FORTUNA:LIGY bylo derby pražských S, které dopadlo jednoznačně pro Slavii. Baník zároveň ovládl souboj o Slezsko a Bohemians ráli po dvaceti letech v Ďolíčku jako hosté. Jak zápasy viděly fanoušci největších kotlů v republice?

SLAVIA PRAHA Můžeme si splnit další sen! Slávistický fanoušek přemýšlí, co všechno ještě může zažít. Hrát vyrovnanou partii s Chelsea, Barcelonou nebo Dortmundem? Tak to už máme za sebou! Porazit čtvrtý tým anglické ligy, tedy v současnosti třetí? No jasně! Seknout skotského mistra? Taky! Uhrát s Arsenalem remízu 1:1, navíc u něho doma? To jsme minulý týden taky zvládli! Neprohrát derby potřinácté v řadě? To jsme si vyzkoušeli v neděli! Co se týká derby, je prostě jasné, kdo vládne (nejen) Praze. Když se vrátím k Arsenalu, musím opravdu říct, že hrál dobře, ale jedním dechem dodám, že jsme mu to hodně ulehčili. Umíme hrát lépe a zápas nám herně nijak speciálně nevyšel. Proto nás vyrovnání dostalo do euforie, jako kdybychom vyhráli. A hlavně dodalo velkou naději, že můžeme postoupit. A to říkám i s obrovskou pokorou a respektem k Arsenalu. Přátelé, to je sen – a další může přijít již zítra. Navíc nám ho může splnit kdokoli z týmu, jak ukázali Tomáš Holeš nebo Standa Tecl. Z toho musí mít Arsenal strach i při jeho velikosti a síle. DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Velký krok za titulem, rozhodl Holeš

VIKTORIA PLZEŇ Vezme to někdo po Čermákovi s Buchou? Jo jo, Karviná. Ze severní Moravy moje nejoblíbenější fotbalové město. Příjemná neprudící ochranka, moc pěkný stadionek, přívětivá atmosféra… Tak nic, zase jen v televizi. Fotbal z naší strany dobrý, jen proměňovat šance. Při vší úctě k soupeři, takovéhle týmy máme zmačkat jako papír od svačiny a převálcovat. Kdeže loňské sněhy jsou. Remíza jako vyšitá, střed tabulky nás zřejmě nemine. Že by se alespoň v tom poháru zadařilo? Horší je, že v záloze – asi – bude díra. Čermák a Bucha za to uměli vzít, vezme to někdo po nich? Snad jo, budu se modlit. Teď máme dva zápasy v rychlém sledu, tak uvidíme. Jinak se všude řeší, kdo si kleká a kdo ne. Nezlobte se na mě, ale já bych taky neklekal, není proč. Před námi taky nikdo neklečí, proč bychom měli my? Jo a ty výmysly naší vlády na téma všude s testem, to je fakt na palici. Nemohl by někdo vzít lopatu a vyhnat je taky mezi normální lidi? Možná by potom prohlédli. Čest královně Viktorce, celý covid i s vládou navždy pryč! KOVI. 52 LET, PODNIKATEL SESTŘIH: Karviná - Plzeň 1:1. Beauguel srovnal po přestávce, na víc se Viktoria nezmohla

SPARTA PRAHA Trenér asi vystřízlivěl, musíme posílit Před derby jsem si asi nejen já říkal: Kdy jindy, když ne teď?!? Slavia má náročný program, únava se hromadí, navíc se sešla i zranění některých opor. My byli na vítězné vlně, slušný herní projev, tak proč bychom sérii bez vítězství v derby nemohli prolomit? Dokonce jsem si vsadil, takový jsem byl optimista. První půli to i vypadalo, že moje úvahy byly správné. Byli jsme lepší i aktivnější. Přicházely šance, ale bohužel jsme je podobně jako v poháru proti Jablonci neproměnili. No a v závěru první půle přišel trest. Gól do šatny nás evidentně a pro mě naprosto nepochopitelně srazil, druhou půli jsme byli úplně jaloví. Působili jsme odevzdaně, ukázalo se, jak moc jsme stále křehcí. Nutno ale také říct, že Slavia se herně hodně zvedla a začala nás viditelně přehrávat. Zápas ovšem ukázal i závažnější problém, že nemáme až tak kvalitní lavičku. Jak se ukázalo, není moc z čeho brát. Jestliže se trenér Vrba radoval, jak široký a kvalitní kádr má, tak teď pro něj asi přišlo vystřízlivění. Je evidentní, že budeme muset posílit. MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT INSIDER: Trpišovský je nad Vrbou, říká Šmicer. Jak musí posílit Sparta?

BANÍK OSTRAVA Zajíc je teď útočník číslo jedna Jsme vládci Slezska! Dá se říct, že to bylo suverénní a jednoznačné vítězství, ke kterému nám stačil, díky slabě hrající Opavě, průměrný výkon. Tím jej ale nesnižuji, vůbec. Dva domácí zápasy pod trenérem Smetanou, i když s týmy ze spodku tabulky, se skóre 8:0 jsou velmi slibné výsledky. Navíc jsme byli ve všech pěti utkáních s novým trenérem herně minimálně vyrovnaným soupeřem. Fotbalově pookřáli snad všichni hráči, ale možná největší rozdíl je u Zajíce. Za poslední zlepšené výkony si sobotní góly zasloužil a prokazuje, že je v současném kádru útočníkem číslo jedna. Zdá se, že se jako posila povedl a zapadl do klubu Gigli Ndefe. Odjezdí celý zápas nahoru a dolů a svým přístupem na hřišti (netuším, jestli i v kabině) působí jako vítězný typ, kterých není nikdy dost. Konečně se ke slušnému výkonu přidal taky pěkný výsledek a získané sebevědomí. Doufám a věřím, že ho přeneseme na hřiště a dovezeme v pátek z Bohemky do Ostravy tři body. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Opava 3:0. Jasná výhra favorita v derby, rozhodl Zajíc