Zifčák nahradil Yunise a hned dal gól: Nevěděl jsem, jestli není vlastní

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Zifčák Hosté: 50. V. Vukadinović Sestavy Domácí: Mandous – Sladký (72. Slaměna), R. Hubník (C), Beneš – Látal, Breite, Houska, P. González, Zmrzlý – Chytil (72. Mihalík), Zifčák (78. Radić). Hosté: Čtvrtečka – Hyčka, Knapík, Gabriel, Droehnle (38. Černý) – Kodad (85. Trubač), Kučera, Žitný (85. Ljevaković), Jukl, Moulis (C) (75. Radosta) – V. Vukadinović (75. Fortelný). Náhradníci Domácí: Poulolo, Macík, Mihalík, Radić, Šíp, Slaměna, Štěrba Hosté: Grigar, Černý, Fortelný, Ljevaković, Radosta, Mareček, Trubač Karty Domácí: Sladký, Zmrzlý, Houska Hosté: Droehnle, Gabriel, Kodad, Fortelný Rozhodčí Ginzel – Vodrážka, Poživil Stadion Andrův stadion, Olomouc

Jak se vám hrálo?

„Na to, že jsem hrál po dlouhé době, musím říct, že docela dobře. Zdravotně i fyzicky už jsem v pořádku, ale pauza byla znát. Proto jsem se snažil na začátku chytit jednoduchou věcí, nějakou přihrávkou, soubojem. To se povedlo, pak přišel i gól a vrátila se mi taková jistota. Akorát škoda, že jsme to výsledkově nezvládli lépe.“

Máte pro to vysvětlení?

„Produktivita. Měli jsme dát více gólů. Mojma (Chytil) tam měl tyčku, škoda. Pak jsme hned po přestávce dostali gól a už jsme se do toho nedostali. Po inkasovaném gólu se Teplice ještě více zatáhly, protože pro ně je ten bod dobrý. My už jsme se tam dostávali hůř, už jsme snad ani nevystřelili na bránu. Měli tam hodně hráčů vzadu, do ničeho se nehnali. Pojistili si remízu.“

SESTŘIH: Olomouc - Teplice 1:1. Hostům zachránil bod Vukadinovič

S Chytilem, vaším parťákem z ročníku 1999, vám to šlo. I kouč vás chválil.

„Věděli jsme, že Teplice mají problémy s balony za ně. Tohle nám s Mojmou jde, navíc jsme spolu hrávali už v dorostu i v juniorce. Vycházelo nám to, pak nás dal trenér pod sebe, ale pořád jsme si vycházeli vstříc. Vždycky byla mou předností hra tělem, snažím se v tom pořád zlepšovat. Jen je škoda, že jsme nedali další gól.“

Vám na něj nahrával další stejně starý kolega – Ondřej Zmrzlý. Nacvičený signál?

„Jo, trénovali jsme standardky s Milanem Kerbrem, zrovna tuhle jsme cvičili. Ondra dal skvělý balon, šel jsem do centru na dlouhou nohu. Společnými silami s obráncem jsme to tam dotlačili. V první moment jsem si ani neuvědomil, že je to moje branka a ne vlastní. Proto to vypadalo, že jsem skoro ani neslavil.“ (úsměv)

Po Yunisově zranění jste hned věděl, že naskočíte?

„Nevěděl, trenéři měli více variant. Nakonec to padlo na mě, snažil jsem se týmu co nejvíce pomoct a co nejvíce za důvěru odvděčit. Tím, že nehraje béčko, je těžší se dostat do formy, ale musíme se tomu přizpůsobit a o to víc makat na tréninku. Budu se snažit, abych měl trenérovu důvěru i dál.“