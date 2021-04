Kúdelův právník: Politická hra. Naše důkazy? I extrémně špatná angličtina

- Vyjádření osob, které stály poblíž incidentu Kamara–Kúdela. Šlo o výpovědi maséra Jana Černého a hráčů Abdallaha Simy a Simona Deliho. Všichni vypověděli, že z Kúdelových úst neslyšeli žádnou rasistickou urážku v reakci na záložníka Rangers Bonganiho Zungu, který naopak vypovídal, že to slyšel. - Kúdelova angličtina je „extrémně špatná“ a nebyl by schopen složit větu „You are fucking monkey, you know you are“. V češtině: „Jsi zas… opice, ty víš, že jsi.“ Kúdela tvrdí, že řekl „fucking guy“, „zas… chlap“. - Glen Kamara celkem třikrát změnil svou výpověď, přičemž čtvrtou verzí je výše zmíněná, o které René Cienciala tvrdí, že je „kombinací všech tří předešlých“. - Kúdelu si vybrali hráči Slavie, z nichž třetina je zahraničních, za kapitána týmu. V kolektivu je oblíbený, nikdy se chování s rasistickým podtextem nedopustil ani za něj nebyl v minulosti trestán a tráví pracovní i osobní čas s hráči tmavé pleti.