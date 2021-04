Radovy vášně. Lítaj mi zuby, ty s**či! řval v Plzni. Čílit se bude vždycky

Jablonec těsně před přestávkou prohrával 0:1, Petr Rada podal míč Davidu Limberskému, aby jej vhodil do hry. Od lajny po rozehrání začal energický kouč křičet. „Nekoukej na mě, ty vole. Takhle mi lítaj zuby, ty sr**i,“ rozohnil se těsně před tím, než obě mužstva zamířila do kabin. Slova, která zachytily ruchové mikrofony, mířila patrně směrem k hlavnímu sudímu Pavlu Fraňkovi.

Radovi se nelíbila situace před inkasovanou brankou. Filip Kaša nejspíš čistě odebral balon Ivanu Schranzovi, nicméně faulem zaváněl zákrok rozběhnutého Adriela Ba Louy, což rozhodčí i po konzultaci s videem přešel. Plzeňský záložník pak rychlý kontr perfektní střelou levačkou na zadní tyč gólově vyřešil.

„Já se rozčiluju vždycky, když je nějaký faul. Samozřejmě je to daleko, to jsou moje normální reakce. Jestli byl, tak to musí rozhodčí odpískat. Já se budu rozčilovat vždycky, když to vidím na takovou dálku. Je to na rozhodčím, já tam nebudu jen tak sedět,“ vysvětloval Rada.

Mířila slova na hlavního arbitra? „Do čeho mě tlačíte, nechte mě být! Něco jsem řekl, máte to zachycené. Uhráli jsme v Plzni bod, kdybychom prohráli, tak bych možná... Už to ze mě vyprchalo. Nebylo to u pana Fraňka poprvé, šlo asi o čtvrtý zápas. On si na to vzpomněl. Na Slavii, když jsem trénoval Spartu, byla v devadesáté minutě penalta a já jsem nevyhrál. Ale k fotbalu tyhle věci patří. Musíte si počkat, až skončím, až tady budou trenéři, kteří budou sedět, budou mít kravatu a budou v pravítku. Ale mě už nechte dožít,“ dodal Rada a připomněl derby z dubna 2017, kdy Slavia vyrovnávala po penaltě na Ruslana Mingazova.

Nešlo o první Radovo extempore v západočeské Doosan Areně. V září 2019 se u tunelu do šaten chytil s generálním ředitelem Viktorie Adolfem Šádkem, do strkanice se zapletl i tehdejší západočeský kouč Pavel Vrba, vzduchem létaly nadávky.

„Byly tam emoce při nějaké slovní výměně, ale nebylo to nic velkého. Hráči se tam hádali, tak jsem to chtěl uklidnit. Pak se do toho vložil generální manažer (Adolf Šádek), ale vysvětlili jsme si to,“ vysvětloval tehdy vyhrocenou strkanici.

S remízou venku proti těžkému soupeři byl v sobotu spokojený. Jablonec zůstává na druhém místě za Slavií a udělal důležitý krok k udržení na pohárových příčkách. Momentálně odehrál o dva zápasy víc, než třetí Sparta, pátá Plzeň má jedno utkání k dobru.

„Pro nás je důležitý každý bod. Máme před sebou ještě sedm zápasů, to je dvacet jedna bodů. Netroufnu si říct, že je Plzeň ze hry. Pořád je to jeden z top tří týmů v lize, že jsou momentálně v lize pátí, je shoda okolností a jiných příčin, to není má starost. Plzeň bude zlobit, je nás tam šest týmů, jsou mezi námi malé odstupy,“ hodnotil Rada.

„Je vidět, že když je dobré hřiště, nám to vyhovuje. Ať nikdo neříká, že nám nahrává rozbitý terén, to je nesmysl! Nikdo se na to nemůže vymlouvat, jestli to Spartě u nás škodilo, tak nám dnešní hřiště naopak vyhovovalo,“ zdůraznil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Ba Loua Hosté: 70. Schranz Sestavy Domácí: Staněk – Limberský (79. J. Kopic), Brabec (C), Kaša, M. Havel – P. Šulc, Kalvach, Káčer (79. Hořava) – Falta, Beauguel (74. Ondrášek), Ba Loua (63. Mihálik). Hosté: Hanuš – Krob, Zelený, V. Kubista, Štěpánek – Jovović, Hübschman (C) (82. R. Hrubý), Považanec, Pilař (77. Pleštil) – Schranz (90. Podaný), Doležal. Náhradníci Domácí: Hruška, Hořava, Kopic, Hybš, Ondrášek, Mihálik, Hranáč Hosté: Hrubý, Vajner, Hrubý, Smejkal, Chramosta, Pleštil, Podaný Karty Domácí: Limberský, Káčer Hosté: Krob, Zelený Rozhodčí Franěk – Dobrovolný, Kříž Stadion Doosan Arena, Plzeň

