Wiesner a Plavšič si řekli o základ, chválil Vrba. Co Krejčí II na stoperu?

Tenhle zápas jste potřebovali za každou cenu zvládnout. Cítíte úlevu?

„Úleva to je, protože jsme hráli s dalším mužstvem, které s námi bylo v kontaktu. Povedlo se nám odskočit, navíc máme se Slováckem lepší vzájemný zápas.“

S výkonem v prvním poločase ale být spokojený nemůžete, že?

„Byl zvláštní. Nedostali jsme se k ničemu, spoustu situací jsme řešili špatně, nebyli jsme přesní. Začátek druhého poločasu už byl lepší, Krejda starší se dostal do gólové situace. Byli jsme pohyblivější, aktivnější. Povedla se nám střídání, Plavšič s Wiesnerem hru oživili. Měli tam dvě krásné akce, nejprve tyč a potom i gól. Oba nám strašně pomohli.“

Právě oni v posledních duelech ze základní sestavy vypadli. Řekli si nyní o návrat? Tím spíš, když Krejčí starší a Karlsson rozhodně nepřesvědčili?

„Sami víte, že Karlsson nás táhl před měsícem. Moc nám pomohl, dával góly, byl to možná náš nejlepší křídelní hráč. Je pravda, že nyní hráči, kteří nastoupili v průběhu utkání, byli výrazně lepší. Uvidíme, jak budou vypadat v týdnu, určitě si ale řekli o to, aby příště byli v základní sestavě.“

Může se na výkonnosti Karlssona projevit tréninkový výpadek spojený se zdravotními problémy?

„Určitě to není v kondici. Normálně trénuje. Měl zranění, které ho limituje v osobních soubojích. Bylo to vidět na začátku druhého poločasu, kdy mu šel balon na hlavu a on se to snažil hrát nohou. Je tím limitovaný, už by ale tenhle limit měl začít mizet. Věříme, že bude v pořádku a vrátí se do formy.“

Znovu jste většinu rohů rozehrávali nakrátko, paradoxně z nich ale mohl hrozit spíš soupeř. Je tahle exekuce cílená nebo sázíte na improvizování hráčů?

„Je to hlavně o sledování soupeře, o jeho rozestavení. V týdnu pak nacvičujeme situace, které by nám mohly pomoct.“

SESTŘIH: Sparta - Slovácko 1:0. Klíčová výhra v boji o LM, vystřelil ji Wiesner

Jak se vám líbil výkon Martina Vitíka, který od chyby v pohárovém utkání s Jabloncem už několik utkání znovu působí velice jistě?

„Je to mladý kluk, má teprve osmnáct roků. Občas nějakou chybu udělá, ale v lize bychom asi nenašli moc stejně starých hráčů, kteří by na jeho postu pravidelně hráli. Sbírá cenné zkušenosti, Sparta z toho může v budoucnu profitovat.“

Proč v prvním poločase odstoupil ze hry Ondřej Čelůstka?

„Ondra si o střídání řekl sám. Dostal do hlavy, točila se mu, měl mžitky. Rozhodl se, že nemůže pokračovat. Osobně si ale myslím, že Krejda (Krejčí mladší) to zvládl na stoperovi velice dobře. Dostali jsme tam hráče, který tvořil hru. Je velice zajímavý.“

Řada odborníků se shoduje, že Krejčí dřív nebo později zakotví právě ve středu obrany. Jaký na to máte pohled vy?

„Netvrdím, že se to nemůže stát. Na druhou stranu, já osobně mám tyhle typy rád. Vzpomínám na Davida Bystroně, který hrával v Baníku defenzivního záložníka, po přestupu do Plzně naskočil na stopera a hrál ho skvěle. Tu herní kvalitu, kterou nasbíral v mladém věku, pak na téhle pozici využil. Byl tvořivý, zakládal útočné akce. Často se stane, že se hráči vyhrají na šestce a pak mohou být na stoperovi výjimeční. Další příklad je třeba Tomáš Sivok. Pro Krejdu tohle může být do budoucna obrovská výhoda.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 70. Wiesner Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka (30. Souček), Polidar – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Moberg Karlsson (63. Wiesner), Dočkal (C) (85. Karabec), Ladislav Krejčí st. (63. Plavšić) – Hložek. Hosté: Nemrava – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C), Divíšek (82. Šimko) – Havlík, L. Sadílek – M. Petržela (82. Jakub Rezek), Kohút (75. Kubala), Jurečka (71. Tomič) – Kliment. Náhradníci Domácí: Heča, Karabec, Minčev, Plavšić, Souček, Trávník, Wiesner Hosté: Rezek, Bajza, Kubala, Mareček, Tomič, Srubek, Šimko Karty Domácí: Vitík, Polidar Hosté: Kliment Rozhodčí Julínek – Paták, Podaný Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Svědík po Spartě: Dostali jsme zbytečný gól, nohy už nám pak nešly

Wiesner: Hlavičky nejsou silná stránka, ale Srki mě krásně našel

Sparta - Slovácko: Další Plavšičův centr na hlavu Wiesnera už je v síti! 1:0

Sparta - Slovácko: Nemrava fantasticky zneškodnil hlavičku Krejčího II! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Slovácko: Krejčí v tutovce! Ale skvěle ho vychytal Nemrava Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Slovácko: Nádherná Pavelkova rána skončila těsně nad břevnem! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné