Wiesner: Museli jsme už vyhrát, přes to nejel vlak. S čím šel na hřiště?

Po derby přišel o místo v základní sestavě. V Jablonci v týdnu nenastoupil vůbec, v neděli proti Slovácku už Tomáš Wiesner šanci dostal. A chopil se jí nejlépe, jak jen mohl. Do bitvy o druhé místo se nahrnul jako velká voda, nejprve v tutovce hlavou trefil tyč, aby za pár vteřin stejnou částí těla určil extrémně důležitou výhru 1:0. „Strašně jsem si to užil,“ usmíval se rychlonohý křídelník.

Vaší vítězné trefě předcházela zahozená tutovka, kdy jste hlavou trefil jen tyč. Zatrnulo vám v ten moment?

„Jasně, nejdřív mě naštvalo, že jsem tu příležitost nedal. Myslím, že to byla daleko větší šance, než ta gólová. Ale jsem rád, že mi to tam Srki (Plavšič) poslal podruhé a už se to povedlo. Upřímně, nejdřív jsem si myslel, že to do branky nepůjde. Naštěstí to tam spadlo.“

Bylo důležité, že jste první nevyužitou šanci dokázal hned hodit za hlavu?

„Určitě, ten gól padl fakt po pár vteřinách, takže to vyšlo ideálně. Vizualizace, představit si, že jsem to dal, hodit to za hlavu a soustředit se okamžitě dál na hru. To pomohlo.“

S jakými pokyny od trenéra jste vstupovali do utkání?

„Měli jsme oživit hru náběhy za obranu, což se nám povedlo.“

SESTŘIH: Sparta - Slovácko 1:0. Klíčová výhra v boji o LM, vystřelil ji Wiesner

Ještě před pár týdny jste měl pevné místo v základní sestavě, ale pak jste z ní vypadl. Měl jste o motivaci navíc?

„Já jsem pořád věřil, že naskočím a pomůžu klukům ke třem bodům. To se povedlo, jsem za to strašně rád. Uvidíme, jak to bude dál.“

Vnímal jste, jak důležité utkání to pro Spartu je?

„Jasně, po dvou porážkách už jsme prostě museli, přes to nejel vlak. Takhle jsme to brali a přistupovali k tomu.“

Závěr byl hodně divoký, Slovácko se tlačilo za vyrovnáním. Jak jste finální pasáž utkání viděl?

„Bylo to nervózní. Oni tam šli se vším, co měli. My jsme to díky Bohu zvládli, ubránili. Ale osobně jsem si ten zápas brutálně užil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 70. Wiesner Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka (30. Souček), Polidar – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Moberg Karlsson (63. Wiesner), Dočkal (C) (85. Karabec), Ladislav Krejčí st. (63. Plavšić) – Hložek. Hosté: Nemrava – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C), Divíšek (82. Šimko) – Havlík, L. Sadílek – M. Petržela (82. Jakub Rezek), Kohút (75. Kubala), Jurečka (71. Tomič) – Kliment. Náhradníci Domácí: Heča, Karabec, Minčev, Plavšić, Souček, Trávník, Wiesner Hosté: Rezek, Bajza, Kubala, Mareček, Tomič, Srubek, Šimko Karty Domácí: Vitík, Polidar Hosté: Kliment Rozhodčí Julínek – Paták, Podaný Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

