Rána pro Spartu! Krejčí ml. si poranil nohu, chybět může do konce sezony

Ladislav Krejčí I ze Sparty poté, co proti Slovácku neproměnil velkou šanci • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Wiesner (28) ze Sparty posílá hlavou svůj tým do vedení 1:0 v zápase proti Slovácku • Pavel Mazáč / Sport

Zpráva z kategorie hororových zachvátila pražskou Spartu. Trenér Pavel Vrba se podle informací deníku Sport bude muset možná až do konce sezony obejít bez Ladislava Krejčího mladšího. Mladý záložník utrpěl zranění nohy, podle prvních odhadů by mohl chybět v celém zbytku ligového ročníku. Nepříjemná novinka shodou okolností přichází v den, kdy fotbalista slaví dvaadvacáté narozeniny.

Tohle načasování snad ani nemohlo být horší. Nejen, že Sparta v Ladislavu Krejčím mladším ztratila jednoho ze svých nejlepších hráčů napříč sezonou, tenhle karambol přichází v momentě, kdy se marodka v zadních řadách letenského klubu začíná rozrůstat.

Minulý týden se v utkání v Jablonci zranil stoper Dávid Hancko, další střední obránce Ondřej Čelůstka pak po otřesu nedohrál nedělní mač se Slováckem. V srdci defenzivy ho proto dokončoval právě Krejčí, jenž se postavil po bok Martina Vitíka.

I tuhle variantu si ovšem nyní musí kouč Pavel Vrba škrtnout. Krejčí totiž podle informací webu iSport.cz utrpěl zranění nohy. „Nevypadá to dobře, chybět by mohl až do konce sezony,“ potvrdil zdroj detailně obeznámený s děním ve Spartě.

Krejčí tak v životní sezoně narazil na nekompromisní brzdu. V dosavadním průběhu ročníku odehrál v rudém dresu 28 utkání, ve kterých z pozice defenzivního záložníka (někdy i stopera) nasázel vynikajících 11 branek. Účastnil se i nedávného mistrovství Evropy jednadvacítek, kde patřil k nejlepším hráčům českého výběru.

Už před středečním utkáním proti Pardubicím tak Pražané musí řešit velké personální složitosti. Pokud budeme vycházet z toho, že mimo hru zůstanou Hancko s Čelůstkou, přičemž u prvního jmenovaného je to vysoce pravděpodobné, zůstane Vrbovi ze základní rotace jediný stoper. A to Vitík.

Jaké má tedy zkušený kouč možnosti? Z tribuny může povolat někoho z dua David Lischka a Dominik Plechatý, možná ještě pravděpodobnější variantou ovšem je zatažení Davida Pavelky do zadní čtyřky. V takovém případě by vznikl kráter ve středu pole, ten by ale mohl být řešitelný už lépe.

Kromě kapitána Bořka Dočkala jsou k dispozici Filip Souček, Adam Karabec či Michal Trávník. Zranění Krejčího je nicméně pro druhý tým ligy ohromně citelná ztráta.