Analýza útočníků pro Spartu: data i verdikt. Krmenčík má jednu přednost

MICHAEL KRMENČÍK „Typický zakončovatel do vápna. Nikdy neměl jiné přednosti, ale v zakončování je jedním z nejlepších hráčů ve východní Evropě. Orientaci v boxu má nadstandardní. Ve všech metrikách, které máme k dispozici, figuruje na 95 % percentilu, což znamená, že patří do úplné špičky útočníků v Řecku i v Česku. Má 6,38 doteků ve vápně, což je v řecké lize nejlepší hodnota. To samé platí o jeho očekávaných gólech/xG (0,53 na zápas). Jeho reálný počet branek tak neodpovídá tomu, do jakých střeleckých pozic se dostával. Takřka vůbec nestřílí zpoza vápna. Umí si najít místo a vždycky je v ideální střelecké pozici.“ Český útočník Michael Krmenčík v dresu PAOKu během zápasu řecké ligy • Foto Profimedia.cz

JAN KLIMENT „V průměru má 14,2 hlavičkových soubojů na zápas, což ukazuje na herní styl, kterým se Slovácko prezentuje a jakým způsobem ho využívá. Jen pro představu, Krmenčík má tři a půl krát menší hodnotu. Při pohledu na přihrávkové metriky, což znamená například zapojení ve hře při přechodu, zjistíme, že Kliment je v tom užitečnější než Krmenčík. Nechci tvrdit, že je vhodnějším typem do kombinace, ale je to hráč, kterého je třeba využít při přechodu středního pásma. Umí udržet a rozdat míče ostatním. Jeho střelecká mapa ukazuje, že není tolik v centrálních pozicích jako Krmenčík. Poměrně dobře se dostává do vápna, ale v porovnání s Krmenčíkem zaostává – jeho xG je 0,22 na zápas a dotyků v boxu má 2,5x méně. Jablonec - Slovácko: Úplně volný Kliment bodlem zvyšuje na 2:0!

KDO PASUJE DO SPARTY? „Nevím, s jakým záměrem by Sparta brala Klimenta, ale momentálně se do jejího systému víc hodí Krmenčík. Slovácko je ve všech metrikách jinde než Sparta. Pohybuje se v úplně jiných dimenzích. Ale například PAOK je na tom z hlediska přihrávkových metrik podobně jako Pražané. Dokonce má i podobné držení míče. A především téměř stejné presinkové schéma a aktivitu. Není to sice ve stejné lize, ale je to ukazatel, který je směrodatný.“ Kliment, nebo Krmenčík? Kdo je ideální útočník pro Pavla Vrbu? • Foto koláž iSport.cz