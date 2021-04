Vytočený kapitán Hubník po prohře Sigmy: Neviděl jsem chuť ani jiskru

Proč vyhrál Baník?

„Dal dva góly. První po naší chybě z autu, kdy jsme měli špatné postavení. Přitom do té doby nic neměl. Začali jsme aktivně, ale finální a předfinální fáze nám dělala problémy. Ve druhém poločase jsme se snažili hrát dopředu, ale ofenziva nám pořád drhla, to byl největší problém celého zápasu.“

Hodně lacině vypadala první branka po autovém vhazování...

„Radim Breite říkal, že neměl vystupovat. Asi by nás nepřečíslili. My jsme jen stáli, zatímco oni to rozehráli do náběhu a dohráli to gólově.“

Několikrát během utkání jste se na spoluhráče rozčílil, co vám vadilo?

„Spíš laxní věci. Třeba že nejdeme do souboje. V závěru jsem šel na aut, balon proletěl, za mnou byli další dva hráči, ale oni ani nejdou k bráně... Čekáme, až se to někam odrazí, a pak tam teprve běžíme. Proto jsem se rozčiloval, neviděl jsem chuť se porvat o gól.“

To ale v tomto ročníku není žádná novinka, že?

„Všechno je to v hráčích. Taková ta jiskra, chuť. Vidím to z pozice stopera: třeba jít za míčem, i když vypadá, že je ztracený. To tam bohužel nebylo. Snažíme se nějakým způsobem kombinovat a pak ve vápně nikdo není. Musíme to více zjednodušit, dát to před bránu a zkusit to nějak propálit.“

Ve středečním pohárovém čtvrtfinále proti Slavii?

„Kondičně jsme na tom dobře, ale zase asi budou nějaké změny. Čeká nás zápas s velice těžkým týmem. Bude to něco jiného, musíme do něj dobře vstoupit. Věřím, že když budeme hrát disciplinovaně, tak nějaký gól vstřelíme, a hlavně musíme dobře bránit. Slavia je favorit, ale uvidíme, v jakém rozpoložení přijede. Při troše štěstí bychom mohli postoupit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27. D. Buchta, 90+2. Kaloč Sestavy Domácí: Mandous – Sladký (46. Šíp), R. Hubník (C), Poulolo – Látal, P. González (90. Beneš), Breite, Houska (65. Mihalík), Zmrzlý – Chytil (46. Daněk), Zifčák (65. Nešpor). Hosté: Laštůvka (C) – Sanneh, Svozil, Stronati, Holzer – Jánoš (89. J. Pokorný), Kaloč – de Azevedo (71. Fillo), Tetour (71. Kuzmanović), D. Buchta (61. Ndefe) – O. Šašinka (71. Zajíc). Náhradníci Domácí: Macík, Beneš, Mihalík, Slaměna, Nešpor, Šíp, Daněk Hosté: Budinský, Fleišman, Fillo, Ndefe, Pokorný, Kuzmanović, Zajíc Karty Domácí: Zmrzlý Hosté: Svozil, Tetour, Kuzmanović Rozhodčí Pechanec – Blažej, Kříž Stadion Andrův stadion, Olomouc

