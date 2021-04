iSport podcast: Chce hlasy berbrovců jen Poborský? Kdo bude šéfem FAČR?

V druhé části nového iSport podcastu se podíváme taky zevrubně na tři dosavadní kandidáty v předvolebním boji o post předsedy Fotbalové asociace České republiky - Karla Poborského, Petra Fouska a Vladimíra Šmicera. Kdo má největší šanci stát se novým šéfem českého fotbalu, jak jsou rozloženy síly a v čem se jednotliví muži od sebe liší? A může se zapojit do boje o předsednický post ještě někdo další?

O tom všem, ale i celé řadě dalších témat, diskutují redaktoři deníku Sport Jan Podroužek a Ondřej Škvor. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích včetně Spotify či Apple a Google Podcasts, a také na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 V čem je slávistický rekord výjimečný a jak se Slavia mění napříč sezonami? Je napřed v datové analýze?

15:50 Co se děje se Simou a proč by mohl zůstat v Edenu? Koho by mohla Slavia v létě prodat a koupit a bude prodávat dráž?

31:37 Spřáhl se Poborský s berbrovci a bude chtít jejich hlasy jen on?

50:57 Dává smysl, že Šmicer a Fousek kandidují zvlášť? Jak se od sebe liší?

59:14 Může se Fousek spolehnout na Moravu a kdo má největší šanci stát se šéfem FAČR?