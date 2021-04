Plzeň loví v Ďolíčku: odpadlík je v ideálním věku a nemusí stát příliš

Profilem zapadne do Plzně ideálně. Jan Vodháněl je šikovný a rychlý fotbalista, ale taky zvláštní a složitá povaha. S Bohemians, kterým patří, je čtyřiadvacetiletý hráč už nějaký ten pátek ve válce. V lize nastoupil naposledy na začátku února v utkání s Brnem (2:1), od té doby s týmem pouze trénuje, ale zápasy se ho netýkají.

„Honza je na odchodu z klubu. Řekl to majiteli s tím, že za Bohemku nechce hrát a chce odejít. Dodal, že nevěří majiteli klubu, sportovnímu řediteli ani trenérovi,“ prohlásil kouč Luděk Klusáček na jeho adresu už před dvěma měsíci.

Důvod rozkolu je jednoduchý. Vodháněl odmítl prodloužit s Bohemians smlouvu, která mu vyprší na konci tohoto roku. Byť by se podle informací deníku Sport stal nejlépe placeným hráčem klubu a bral by dvakrát víc než kapitán Josef Jindřišek, navíc by měl v kontraktu i výstupní klauzuli ve výši 600 tisíc eur (15,6 milionu korun). Klokani s velkorysou nabídkou nepochodili.

Vodháněl vylepšené podmínky zkrátka odmítl a basta. V létě tak mají Bohemians poslední šanci