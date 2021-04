Liga očima fanoušků: Oslavy proti Plzni? Radost pro Slavii. Sparta nechce návraty

Proti Bohemians ještě oslavy nevyšly, Slavia ale vyhlíží, že titul získá v zápase s Plzní. Ta je pro ni nenáviděný soupeř - ještě jinak než Sparta. Letenští řeší formu Adama Hložka i možné posily, z návratů ze zahraničí ale nejsou zrovna nadšení. Baník si začíná sedat, tým táhne za jeden provaz. Jak viděli uplynulé kolo fanoušci pěti ligových týmů?

SLAVIA PRAHA Slávisté, vzhůru k oslavám! Další týden za námi. Po výhře 2:1 nad Zlínem se pohled všech fanoušků upínal na stadion Bohemians 1905, kde mohli „sešívaní“ rozhodnout tento ročník ligy. V případě výhry bychom se radovali z dalšího, tentokráte 21. ligového titulu. Třetího v řadě, je třeba dodat. Ano, Slavia má ligu na lopatkách a neexistuje snad reálná šance, že titul nebude. Budeme ho mít opravdu zaslouženě. Doufám, že oslavy budou tuto neděli. Konečně by se mělo dostat na stadion větší množství fanoušků a Plzeň by si to zasloužila. Myslím, že většina fanoušků je ráda, že Plzeňští jsou tam, kde jsou, a snad i dlouho zůstanou. Podle mého oprávněně nenáviděný klub. Se Spartou to máme jinak, ale to pochopí jen slávista nebo z druhé strany sparťan. Nikdo jiný. Tak snad se do konce ročníku dočkáme ještě více diváků na stadionu. Testování a dodržování hygienických postupů na fotbale je nejlehčí. Ale to už jsme řešili, před kauzou Prymula… Takže vzhůru k oslavám! DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114 SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:0. Titul se odkládá, sešívaní mají rekord v neporazitelnosti

SPARTA PRAHA Posily? Místo navrátilců šanci mladým Psal jsem to naposled – a místo, aby to hráči vyvrátili, jen vše potvrdili. Jsme neuvěřitelně křehcí. S Pardubicemi to nebyla Csaplárova past, to jsme se jednoduše podělali, sesypali. První půle výborná, pak jeden kiks, vše se sesypalo a my jakoby čekali, kdy přijde další pohroma. A ta zákonitě přišla. Tohle přece nemůže být zase pravda. To umíme hrát, jen když se nám daří a soupeř tolik „nezlobí“? A když to nejde, neumíme se k tomu postavit, poprat se o to? S Opavou přišlo povinné vítězství, ale dvě obdržené branky nejsou dobrou vizitkou obrany. Skórující hráči měli až příliš prostoru. Pozitivum je Hložkův hattrick, snad konečně protrhl střeleckou smůlu. Jeho góly se v závěru budou určitě hodit. Začínají se řešit posily a já si říkám, jestli nejsme nepoučitelní. Opět jsou ve výčtu dva navrátilci ze zahraničí, přitom já tvrdím, že jediný povedený návrat byl Poborský. Jenže je to pořád dokola. Berger, Ujfaluši, v poslední době třeba Pavelka a Krejčí. Pořád dokola. Přitom na lávce a v akademii máme talentované mladé kluky... MICHAL ŠEDIVÝ. 52 let, outdoor expert SESTŘIH: Sparta - Opava 4:2. Pohodlná výhra, Hložek nasázel hattrick

VIKTORIA PLZEŇ Klepněte v neděli slávisty přes prsty! Ale jo, ono to nějak půjde. Zase máme za týden dvě výhry. Ta v Teplicích byla tedy s hromadou štěstí, nicméně hřiště vypadalo jako pole před sadbou brambor. Technika tady je o ho... a bojovat nám moc nejde. Zato sobota, ta byla hezká, z obou stran. Moc se mi líbilo, že nikdo nebetonoval ani v jednom zápase a že byla vidět snaha hrát. Milan Petržela ukazuje, že to má pořád v noze i v hlavě, a jen mu přeju, ať mu to ještě nějaký ten pátek vydrží. Naše záloha trpí absencemi, povedlo se to nějak vykloktat, ale jestli to půjde dál? Bude muset. Rukopis trenéra by se už měl ukazovat, minimálně na bodech to vidět je. Už jsme na dohled míst, na kterých bychom chtěli být. Doufám, že nikdo nechce dělat slátancům komparz před titulem, a proto bychom je měli klepnout přes prsty. Věřím, že to půjde. Bohužel opět bez nás, fanoušků. Fajn, ušetřil jsem za výjezdy hromadu peněz, jenže jsem přišel o zážitky. A ty penězi nevykoupíš. Tak snad v příští sezoně. Čest královně Viktorce, celý covid i s vládou navždy pryč! KOVI. 52 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 2:1. Viktoria má poháry v rukou. Parádní duel rozhodl Kalvach

BANÍK OSTRAVA Mančaft táhne za jeden provaz Tohle bylo povedené utkání. Těžký zápas jsme zvládli skvěle a naprosto zaslouženě vyhráli. Sigma se v úvodech poločasů snažila o tlak, který jsme ale bez větších problémů přečkali. Šance jsme si v první půli vytvořili, ale proměnili jsme „jen“ jednu. O zápase mohlo být tak už po první půli rozhodnuto a předešli bychom infarktovému závěru. Domácí kopali v 90. minutě pokutový kop za ruku v šestnáctce, který Lašty skvěle chytil a jako pravý kapitán tým podržel. Když jsem po penaltě viděl společnou radost celého týmu, hned mě napadlo, že ten mančaft táhne za jeden provaz. O to větší radost přišla, když v poslední minutě pečetil výhru čím dál lépe hrající Filip Kaloč. Jde vidět, a to nejen na něm, jak si čím dál více věří. Je obrovská škoda, že tribuna za brankou nemohla být zaplněna našimi fanoušky. Závěr by měl úplně jiné grády. Doufám, že fanoušky na stadion v nejbližší době ti blázni nahoře už pustí. V sobotu bychom měli celkem marné Brno porazit a potvrdit vzrůstající formu. DAVID LIVEČ. 40 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Olomouc - Baník 0:2. Rozhodl Buchta, González nedal penaltu