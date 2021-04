Disciplinárka řeší Poznara. Důvodem pohoršující výroky k sudím

Poznara rozčílila především situace z 15. minuty, kdy hlavní sudí Milan Matějček nařídil za stavu 0:0 po konzultaci s videorozhodčím Emanuelem Markem pokutový kop proti Zlínu.

„I Pardubičáci byli přesvědčeni, že se nic nestalo, že tam nic na faul nebylo a sudí to vytáhne z VARu, tak co si mám myslet? Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat, nemůžu nic. Komu si mám stěžovat? Že mu pak nějaká komise dá stopku na dva zápasy? To je málo,“ řekl dvaatřicetiletý útočník a následně pokračoval v kritice sudího na sociálních sítích. Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR však uvedla, že pokutový kop byl nařízen správně.

Disciplinární komise LFA dnes na základě kladného stanoviska Komise rozhodčích FAČR a uznaného protestu od Sparty zrušila žlutou kartu pro obránce Tomáše Wiesnera z předminulého 28. kola. V něm sudí Miroslav Zelinka nesprávně odpískal v duelu s Pardubicemi penaltu a u videa chybně nedoporučila přezkoumání situace Jana Adámková. Sparta tehdy remizovala 2:2.

„Jak jsme již několikrát avizovali, disciplinární komise nemůže opravovat chybný úsudek rozhodčího jako například překvalifikovat osobní trest ze žluté karty na červenou či naopak. Tady šlo ovšem o zjevný omyl rozhodčího v podobě uložení osobního trestu hráči, který vůbec nic neudělal, protože i podle vyjádření Komise rozhodčích k trestanému přestupku vůbec nedošlo,“ řekl předseda komise Richard Baček.

Wiesner tak má aktuálně na svém kontě dvě žluté karty.