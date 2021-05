Tvrdík o Slavii: Kolář by moc nechtěl do Anglie, Simu obtěžují agenti

Slavia si za poslední roky v Evropě vybudovala špičkové renomé, naposledy to dotáhla až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde ztroskotala na Arsenalu. Logicky se zvyšuje zájem o hráče elitního českého klubu, na vršovické adrese přistála i v posledním přestupovém období řada zajímavých nabídek.

„V zimě jsme měli nabídky na Stancia na pět a půl milionu eur. Byla tam nabídka na Simu za deset milionů eur, byla tam nabídka na Koláře,“ vyjmenoval Tvrdík. Na jednu stranu jde o příjemné starosti a cestu, jak zajistit klub finančně. Na druhé straně probíhá pečlivé balancování, aby tým bez klíčových hráčů neztratil na kvalitě.

„Já se nebojím toho, za kolik prodám v létě hráče. Já se bojím spíš toho, abych nebyl pod obrovským tlakem jich prodat víc, než si můžeme dovolit. Mám opravdu strach z toho, že budu čelit tomu, že přijde příliš mnoho nabídek na příliš mnoho hráčů. To znamená, že bychom v ideálním stavu ze základní sestavy rádi neprodali víc než dva. A udrželi kádr,“ dodal šéf Slavie.

Aktuální konkrétní nabídky zatím na stole nemá, nicméně počítá s tím, že některé se na začátku léta objeví. Skauty evropských klubů zaujaly především výkony Abdallaha Simy, který se v devatenácti letech vyšvihl mezi ofenzivní tahouny mistrovského celku.

„Bude velmi těžké ho držet, protože on už to má také trochu v hlavě, jakkoliv se může zdát, že je netrpělivý,“ připustil Tvrdík. „My jsme zaregistrovali, že některé kluby byly za jeho rodinou, obtěžují ho agenti a je pod takovým opravdu velkým tlakem. Může se stát, že odejde, i když to nemusí nastat za každou cenu. Na druhé straně Peter Olayinka už má příslib, že kdyby přišla dobrá nabídka, tak bude moci odejít,“ vysvětlil stávající situaci ohledně dvou útočných křídel.

Zájem byl i o oporu v bráně Ondřeje Koláře. „Na něj jsme odmítli nabídku dvanáct milionů eur. Je otázka, jaká v době pandemie přijde nová. Já si myslím, že relevantní nabídka u Ondry by byla na deset milionů eur. Třeba to může znít zvláštně, ale Ondra by moc nechtěl do Premier League. Ať už kvůli jazyku, nevládne příliš angličtinou, anebo kvůli tomu, že se mu ta liga zdá pro jeho brankářský styl ne úplně vhodná,“ přiznal Tvrdík, jehož dcera je Kolářovou partnerkou.

„Má vysněnou Francii, snil o Nice. Dneska jsou tam některé další francouzské kluby, nechci spekulovat, není to ode mě korektní, abych říkal, kdo už potenciálně má zájem. On ve Francii vyrůstal s tatínkem a umí perfektně francouzsky,“ doplnil.

Jeden z nejlepších českých brankářů se pere s následky nepříjemného zranění, které utrpěl při srážce v utkání v Glasgow proti Rangers. „Ondra je tím vším extrémně vyčerpaný. V prvních dvou zápasech po zranění byl třeba ve dvacáté minutě fyzicky nesmírně vyčerpaný. O přestávce musí brát různé energy drinky, i teď je poměrně hodně unavený. A musím říct, že si dneska sám klade otázku, jestli zvládne Euro, na které tu nominaci zřejmě od trenéra Šilhavého mít bude,“ prozradil.

