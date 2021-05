Olomouc hledá trenéra. Látal po dvou letech končí, vrací se Jílek?

Jasno je zhruba měsíc, kdy o tom deník Sport informoval poprvé, oficiální je to od pondělí: Radoslavu Látalovi nebude v Olomouci prodloužena dvouletá smlouva. Odkoučuje poslední čtyři zápasy sezony a pak se obě strany rozejdou. Sigma začne hledat nového trenéra. I když nového... Momentálně je největším kandidátem na uvolněnou pozici starý známý Václav Jílek, jenž je s asistentem Jiřím Saňákem domluven, že by spolu opět pokračovali jako duo.

V pondělí kolem deváté hodiny ranní se v kanceláři na Andrově stadionu sešel kouč Radoslav Látal se sportovním manažerem Ladislavem Minářem a od svého nadřízeného slyšel očekávané: Díky, ale po sezoně tady končíš.

Nedělní porážka 1:3 v Jablonci a zbabělý výkon Hanáků navzdory hodinové početní výhodě (Miloš Kratochvíl byl ve třicáté minutě po dvou žlutých vyloučen) nebyl poslední kapkou, jasno bylo dávno předtím. Trapný výlet pod Ještěd všechno jen podtrhl.

Stačí se podívat na formu: Sigma na jaře v lize vyhrála jen s Opavou, Brnem, Karvinou a Příbramí. Na tři body čeká už měsíc, propadla se na desátou příčku tabulky a pohárové ambice přes MOL Cup zhasly čtvrtfinálovým domácím výpraskem 0:3 se Slavií. Výkonnost je nekonzistentní, málokdo z hráčů se zlepšuje.

„Laxnost, pohoda, žádný charakter. Jak říkám: je to pořád dva roky to samé, a dokud si to hráči neuvědomí, bude to stejné. Jestli by bylo řešením je vyměnit? Ano,“ ucedil naštvaně Látal po porážce na severu Čech. Nálada během dlouhé cesty autobusem byla na bodu mrazu.

V pondělí před polednem už bylo oficiálně jasno.

„Po vzájemné diskuzi jsme se s trenérem domluvili, že po skončení současné sezony nebudeme dále pokračovat ve spolupráci. Vzhledem k tomu, že kádr neprojde výraznými změnami, shodli jsme se na nutnosti dodat týmu nový impuls. Proto do té nové půjdeme s novým trenérem. Od dnešního dne se budeme snažit hledat vhodného nástupce,“ sdělil včera Minář na webových stránkách.

SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 3:1. Schranz s Doležalem řídili obrat v oslabení

V zákulisí se šířily i spekulace o Látalově okamžitém konci s tím, že čtyři zbývající duely by odkoučoval někdo provizorně, v ideálním případě už narychlo podepsaný nástupce. Taková varianta však vzhledem k obecné důvěře Mináře směrem ke svým trenérům nebyla pravděpodobná.

Co dál? Dnes se koná schůzka vedení, kam dorazí i Pavel Hapal. Ještě před měsícem figuroval mezi hlavními kandidáty na pozici šéfa lavičky A-týmu, jako první taky od klubu dostal laso.

Podle informací Sportu se nicméně někdejší kouč Sparty či slovenské reprezentace pro tuto chvíli rozhodl, že pokud by měl do Sigmy vstoupit, tak nikoli jako trenér, ale funkcionář-ředitel. Buď ještě v hierarchii nad Minářem anebo rovnou místo něj.

To samozřejmě v případě, že by podnikatelská skupina spolu s bývalými hráči do Sigmy opravdu aktivně i finančně vstoupila a chtěla za to logicky dostat pravomoc. I to se bude v úterý zase řešit.

Z tohoto důvodu je momentálně největším favoritem na náhradu za Látala jeho předchůdce Václav Jílek. A to přesto, že na Moravě dlouho platilo, že na Jílkův návrat domů je po dvou letech velmi brzy a že ideálně by se měl před ním protočit ještě aspoň jeden jiný kolega. Třeba David Holoubek nebo Pavel Šustr.

Jenže stopy vedou spíš k Jílkovi. Šušká se o tom, že s asistentem Jiřím Saňákem, jenž momentálně působí ve Slovácku B, je připraven kdykoli okamžitě naskočit. Po konci na Letné je už více než rok bez angažmá, ve městě s rodinou žije. Stačí jen podepsat kontrakt.

Nebo nakonec do hry vstoupí ještě úplně jiné jméno?

RADOSLAV LÁTAL V OLOMOUCI



FORTUNA:LIGA MOL CUP 63 zápasy 9 18 výher 7 25 remízy 0 20 prohry 2 65:74 skóre 25:10 11. v sezoně 19/20, nyní 10. výsledky semifinále 2020, čtvrtfinále 2021

SESTŘIH: Olomouc - Baník 0:2. Rozhodl Buchta, González nedal penaltu