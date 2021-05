Trpišovský o Plavšičovi: Je mi jedno, jakou má hráč historii. Chci ty nejlepší

Po sezoně by měl přijít pikantní přesun. Záložník Srdjan Plavšič podle informací deníku Sport vymění jedno pražské „S“ za druhé a bude nově oblékat dres Slavie. Pro trenéra ligových mistrů Jindřicha Trpišovského není důležité, jestli posila přijde z řad odvěkého rivala. „Jde mi jen o to, aby Slavia byla konkurenceschopná a měla co nejlepší hráče,“ líčí pětačtyřicetiletý kouč v rozhovoru pro MF Dnes.

Ve Spartě srbský fotbalista strávil čtyři sezony, aktuálně má na kontě 79 ligových startů. Brzy mu ale vyprší aktuální smlouva a další zápasy ve FORTUNA:LIZE už by Plavšič měl přidávat v táboře největšího soupeře Letenských. Vítězné derby ve Spartě mimochodem dosud nezažil.

Teď by se měl brzy stát posilou Slavie, červenobílí ovšem jinak chtějí cílit hlavně na hráče z ciziny. „V Česku šikovné hráče vidím. Ale třeba na jiné posty, než kde potřebujeme posílit. A v některých případech už je levnější přivést hráče z ciziny než se dohadovat s českým klubem,“ vysvětluje Trpišovský v rozhovoru pro MF Dnes.

Dohodu s Plavšičem úspěšný kouč potvrdit nechtěl, zároveň ji ale ani nijak nevyvrátil. „Můžu jen říct, že zatím nikoho podepsaného nemáme.“

Zároveň Trpišovský nepřemýšlí způsobem, že by případným přetáhnutím hráče ze Sparty ještě víc podráždil rivala, který se jeho mužstvu v posledních letech dívá na záda.

„Takhle jsem na to nikdy nekoukal. Jde mi jen o to, aby Slavia byla konkurenceschopná a měla co nejlepší hráče. Je mi úplně jedno, jakou má historii, odkud přijde – ať je třeba z Třeskoprsk. Potřebuju jen, aby nám herně i charakterově do týmu zapadl a pomohl nám,“ podotkl trenér trojnásobného ligového šampiona z posledních třech sezon.

Sedí tahle charakteristika na Plavšiče?