Liga očima fanoušků: Fackovací panáci v Edenu i nejmizernější sudí

VIKTORIA PLZEŇ

Výplach v Edenu. Jako fackovací panáci

Jo jo, před týdnem jsem si přál nedělat slátancům komparz při titulu. Stalo se, ale horším způsobem – byli jsme bohužel za fackovací panáky. Aby byl nejlepším hráčem gólman, i když dostal pět branek, to se hned tak nevidí. Ten Staněk je fakt třída. Před lety nás vypráskali podobně, ale v jiné situaci. Ať si Slavia požádá o přeřazení do nějaké jiné ligy, tady nemá co dělat. Je před všemi o parník. A u nás se zamysleme, jestli s tímhle materiálem můžeme hrát o titul. Hračičkové, to jo, to jsme. Ale udělá se bububu a jsme v pr… Pan Brabec si musí uvědomit, že bránit marné Tepláky je něco jiného než tanky z Prahy. A ostatním opáčko také neuškodí. Ba Louovi by měl někdo vysvětlit, že i obranou je člověk živ. Mladý Šulc se aspoň setkal s realitou a ví, že musí mnoho knedlíků spapat, než ji dožene. Chce to buldoky, co se zakousnou a nepustí. A co se nebojí. Zatím se modleme, ať sparťani slávisty vyženou z poháru, a pak máme šanci. Tak, pane Guľo, vyřešte mikrosituace a porazte aspoň tu marnou Příbram!

KOVI. 52 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE