Kováče mrzí odvolání Zavadila: Pro klub je to špatně, hráči jsou v šoku

On ve funkci zůstal. Porážky a blížící se sestup prozatím přežil. Jeho kamarád Pavel Zavadil byl však jako sportovní manažer SFC Opava tento týden nečekaně odvolán. Kvůli neuspokojivým výsledkům. Pro trenéra Radoslava Kováče (41) to není dobrý vzkaz od vedení. Tento krok se mu nezamlouvá. „Za mě je to pro klub špatně. I to, jak se to stalo, je pro mě nešťastné,“ prohlásil otevřeně.