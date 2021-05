ANALÝZA rezignované Sparty: Přiznaná dominance. Ale soupeře…

Ve fotbale vás může potkat řada trablů. Propad aktuální formy, odvrácená strana štěstěny, nedostatečná kvalita. Tohle všechno do sportovního světa patří, v různých formách pro to lze mít pochopení. Jedna věc se vám ovšem na nejvyšší úrovni za žádnou cenu stát nemůže: nesmíte ztratit víru ve vlastní sílu, ve vlastní schopnosti. Právě to se ovšem ve středečním derby (minimálně na první pohled) Spartě stalo. A logicky to mělo negativní odezvu u fanoušků Letenských.