Hoftych domlouvá Gebre Selassieho: Uděláme spolu velkou práci

Nejdřív naděje, pak smutek. Liberec se už před zápasem dozvěděl příznivý výsledek z Plzně, kde domácí ztratili body s Příbramí (3:3), šanci ale nevyužil. Po bezbrankové první půli přišla slabá „malá domu“ Jakuba Jugase, kterou hasil pozdním zákrokem Milan Knobloch. Faul, penalta, gól Matěje Pulkraba.

„Jugy (Jakub Jugas) přišel do kabiny a všem se omluvil, že šlo o hloupou chybu a nešťastnou situaci. Malá domu byla doslova malá. Rozhodoval bohužel první gól, měli jsme v první půle šance, mohli jsme ho dát my," komentoval po utkání Pavel Hoftych. Stejně se liberecký zadák zachoval i před kamerami O2 TV, v pozápasovém rozhovoru vzal nepříznivý výsledek na sebe.

„Rozhodla moje chyba. Tímto se klukům omlouvám, rozhodlo to celý zápas," komentoval rázně a výmluvy nehledal ani dál. „Chtěl jsem dát přihrávku přiměřeně, aby to brankář neměl těžké. Jde to za mnou, celý výsledek jde za mnou," pokračoval zklamaný Jugas.

SESTŘIH: Bohemians - Liberec 3:0. Krásné góly a velký zásah do ambic Slovanu

Tempo domácích však neuvadlo, bolavá defenzivní řada Slovanu inkasovala další tvrdé direkty, když krásnou patičkou skóroval Tomáš Necid a následně ještě Petr Hronek. „Mrzí to hodně samo o sobě nehledě na výsledek Plzně. První půli jsme neodehráli špatně, ale za druhý poločas si Bohemka zasloužila vyhrát," přiznal Hoftych, který v poháry doufá dál. „Věřím, že ještě budeme kartami evropských pohárů míchat.“

Po utkání zároveň zkušený kouč poodkryl aktuální fázi jednání ohledně návratu Theodora Gebre Sellassieho, o němž se v posledních týdnech pod Ještědem hojně diskutuje. „Theo dal jasně najevo, že se mu nechce cestovat. Má rodinu v Liberci, odvedl tam v minulosti skvělou práci. Vedení je s ním, po debatách se mnou, v kontaktu," začal vysvětlovat 53letý kouč.

S dlouholetým zadákem Werderu Brémy byl naposledy ve spojení před třemi dny. „Bavil jsem se s ním o pozici v týmu i postech, které by byl schopný hrát... Pevně věřím, že se k nám v létě přidá a že spolu uděláme velkou práci," pokračoval Hoftych s jasným dovětkem. „Jde o výborného člověka a to fotbalově i charakterově. Takoví hráči by měli působit tam, kde chtějí. A pomoct svému klubu do budoucna."

Bohemians - Liberec: Knobloch podrazil Pulkraba, penalta pro domácí!

Kolem 34letého obránce kroužil i Jablonec, blíž má ale jeho rival. Koneckonců pouto s klubem si vytvořil Gebre Sellassie právě tam, pod Ještědem působil mezi lety 2008 a 2012, výraznou měrou se podílel také na zisku doposud posledního titulu Slovanu. „Theo sám říkal, že by byl rád, kdyby pracoval v klubu i po konci kariéry. Budu jako první rád, když ho u nás uvítáme," doplnil liberecký kouč.

Severočechům se však zase o něco vzdálila šance na poháry. Podle Milana Knoblocha nikdo zbraně neskládá. „Ve hře je pořád devět bodů. Soupeři mají před sebou také těžké zápasy. Ztráta mrzí, ale nemůžeme nic vzdávat. Z mého pohledu jsme stále ve hře, bodový odstup není zase tak veliký," uzavřela jednička Slovanu. Během posledních třech kol čeká aktuálně šestý klub tabulky brněnská Zbrojovka, Zlín a Olomouc.

Bohemians - Liberec: Pulkrab s přehledem proměnil pokutový kop, 1:0!