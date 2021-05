Petržela: Evropu chceme zvládnout bez nervů. Svědík je prostě dobrý trenér

Oko za oko, chtělo by se říct. Ale v případě bitev Milana Petržely (37 let) ze Slovácka proti Karviné to až tak neplatí. V předešlém utkání proti tomuto soupeři si sice Petržela nepříjemně poranil oko, musel do nemocnice a na delší čas kvůli tomu pak vypadl ze sestavy. Ale výsledky obou zápasů byly stejné. Slovácko doma v 15. kole FORTUNA:LIGY, i ve 31. kole venku, porazilo Karvinou shodně 2:0. V Karviné dával zkušený záložník druhý gól.

Právě proti Karviné jste se v 15. kole nepříjemně zranil, oko už je úplně v pořádku?

„Nebylo to nic příjemného, pravda, ale teď už je oko v pohodě. Marodil jsem měsíc, než jsem se dal dokupy, bylo to takové nefotbalové zranění. Člověk na fotbal potřebuje oči. (usmívá se) Jsem rád, že to nebylo nic vážného a mohl jsem se v pohodě vrátit.“

Jak jste tedy viděl zápas a vítězství v Karviné?

„Měli jsme dobrý vstup, vypracovali si nějaké šance, i tlak jsme měli velký. Dobrý vstup. Povedlo se nám dát gól z penalty, kontrolovali jsme hru celý první poločas. Nepouštěli jsme soupeře do šancí. Do druhé půle jsme ale vstoupili pro změnu hodně špatně, dostali nás pod tlak, Karviná měla i šance, naštěstí je neproměnila. Druhý gól už nás pak zklidnil, dobře jsme zápas dohráli.“

Gól na 2:0 jste střílel vy, překvapilo vás, jak k vám míč od karvinského Mangabeiry doputoval?

„Po pravdě, ani nevím, kdo mi to nahrál. Byla to taková trma vrma. Docela dobře jsem zareagoval, bylo to rychlé, vykulilo se to. Reakce pak byla dobrá, moc jsem nemířil, hlavně jsem chtěl trefit bránu. Prošlo to mezi nohama, štěstí.“

Ještě před tím jste šel na brankáře Ciupu sám, co šanci chybělo?

„Trefit bránu. (usmívá se) Klimoš (Kliment) mi to dal super, perfektně mi to připravil. Uvažoval jsem, jestli střílet pravou nebo levou. Vzal jsem to na levou a gólman mi zmenšil úhel. Už ho bylo těžké prostřelit.“

SESTŘIH: Karviná - Slovácko 0:2. Výhru vystřelili Daníček s Petrželou

V jakém jste byli rozpoložení po minulé domácí prohře s Mladou Boleslaví (0:1)?

„To se nás hodně drželo. Až ve čtvrtek nebo v pátek jsme se oklepali. Hodnotili jsme si to, vraceli se k tomu, hodně se nás to drželo. Byli jsme zklamaní. Naštěstí jsme se ponaučili a vyhráli tady.“

Vnímali jste, jak vám nahrála zaváhání vašich soupeřů v boji o pohárovou Evropu? Liberec prohrál s Bohemians 0:3 a Plzeň jen remizovala s Příbramí 3:3.

„Jo, dívali jsme se na oba a jsme rádi, že soupeři, kteří nás naháněli, takhle klopýtli. Bavili jsme se o tom, že máme velkou šanci odskočit. Chtěli jsme to zvládnout, spokojenost je velká.“

Jak tedy vidíte šance na Evropu?

„Je třeba jeden zápas vyhrát, chtěli bychom samozřejmě hned ten první doma. Bude to těžké, ale chceme to zvládnout v klidu a bez nervů. Stres by nám nepomohl.“

Plzeň po nezdaru s Příbramí měnila trenéra. Co na dění ve vašem bývalém klubu z dálky říkáte?

„Plzeň sleduju, jsem v kontaktu, s klukama to řešíme, bavíme se. Situace není dobrá. Impuls asi kluci potřebovali. Většinou je to tak, že se odvolá trenér. Co jsme se bavili, tak měli hráči na trenéra Gulu pozitivní ohlasy, ale jak nejsou výsledky, tak se to takhle řeší. Odvolá se trenér. Přijde nový a uvidíme, zda bude nový impuls dostatečný nebo se změní ještě něco jiného. Samozřejmě, Plzeň patří jinam, než se teď nachází.“

Váš trenér Martin Svědík byl po trestu za žluté karty zpět, bylo to znát?

„Bylo to znát. I slyšet. (usmívá se) Jsme na to zvyklí, on je impulzivní, žije zápasem, reaguje. Po zápase už se chová jinak. Je v pohodě. Neřekli byste do něho, že může mít takové nervy. Prostě to prožívá, hecuje, křičí. Ví, na co a jak zareagovat. Jsme rádi, že se vrátil, patří k týmu a dokáže nás vyburcovat.“

Chyběl vám během minulého zápasu s Boleslaví?

„Nezvládli jsme to my na hřišti, za to trenér nemůže, ale kdyby v šatně o poločase byl, pořádně by nám vyčistil žrádlo, jak se říká. Nastartoval by nás. Trenér Svědík je prostě dobrej trenér.“