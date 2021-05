Vrba proti Plzni: mistrné tahy a sladký obrat. Po výhře křepčil v kabině

Motivace? Maximální. Bořek Dočkal a spol. měli ve středečním hitu proti Viktorii možnost konečně dorazit druhý Jablonec, podle toho k dohrávce 23. kola taky přistoupili. Na Letné bychom přesto našli muže, jenž měl na Plzeň určitě ještě větší žízeň. Pavel Vrba. Trenér, jenž se ve Štruncových sadech v prosinci 2019 rozhodně neloučil v dobrém. Teď se mu otevřela možnost na revanš, zkušený stratég ji proměnil. A co víc, hlavně díky jeho taktickým manévrům nakonec rudí rivala zašlapali do země.

Každý gól slavil jako utržený ze řetězu, po triumfu 3:1 se svými svěřenci křepčil v kabině. Pavel Vrba se nesnažil nijak tajit, jako moc mu záleželo na tom, aby mač proti Viktorii zvládl. „Jsem moc rád, že jsme Plzeň porazili,“ prohodil stručně a jasně.

Sparta svého rivala šrotovala od první minuty, byla jasně lepší. Přesto se po ojedinělé akci soupeře dostala do manka, ze kterého se dlouho nemohla vymanit. Povedlo se jí to až poté, co Vrba zásadně vstoupil do děje utkání.

Po hodině hry totiž letenský trenér poslal do akce mladíka Adama Karabce, v souvislosti s tím navíc rozpoutal pořádné šachy. Michal Sáček se ze středu pole zasunul na pozici pravého obránce, David Pavelka rovněž ze srdce záložní řadě zacouval do stoperské dvojice. Dávid Hancko se proto přesunul na levého beka, Tomáš Wiesner pak vyskočil o úroveň výš na pravé křídlo.

Dokonalé šachy, které Spartu uvrhly ze zažité formace 4 – 2 – 3 – 1 do jakéhosi modelu 4 – 4 – 2 s Adamem Hložkem a Lukášem Julišem na hrotu. „Bavili jsme se o tom v poločase. Říkal jsem hráčům, že rozestavení můžeme změnit, protože výsledek byl pro nás stále negativní. Udělali jsme změny, víc jsme posílili ofenzivu, měli víc hráčů nahoře a ve finále nám to pomohlo,“ pochvaloval si Vrba.

Po závěrečném hvizdu si mohl gratulovat, 57letému odborníkovi totiž vyšlo všechno, na co sáhl. „Byl to skvělý trenérský tah,“ ocenil někdejší kouč Sparty David Holoubek.

Bank Vrba trefil především manévrem s Wiesnerem. Ten totiž podle šablony operoval na pravém kraji zálohy, velice často si ovšem odskakoval k těžišti hry do středu pole. A nakonec asistoval u prvního i třetího gólu svého mužstva.

„Wiesner plnil roli takové spojky. Krajní záloha, ale hrál to zevnitř,“ všiml si Holoubek. „Byla to typická útočná šablona Pavla Vrby z Plzně. Křídla dovnitř a beci roztahují hru,“ přitakal další trenér Miroslav Koubek.

Na Vrbovy mistrné tahy nenašel protějšek Michal Bílek žádnou adekvátní odpověď. V tomhle střetu dvou výrazných trenérských kapacit měl rodák z Přerova suverénně navrch. „Trenér nás dobře přichystal. Věděli jsme, že budeme mít po stranách hodně prostoru. A taky to tak bylo, odehráli jsme skvělý zápas,“ ocenil i nejlepší muž na place Adam Hložek.

Tohle Vrbovi zkrátka vyšlo. Navíc v tom pro něj osobně nejpříhodnějším momentě.