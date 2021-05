Rataj byl z Norska v šoku. Neváhal jsem ani minutu. Dám to, věří si talent

Za pár dní nabere směr Norsko. Natěšený, nervózní. A odhodlaný. „Nejedu si to vyzkoušet, dám to,“ přesvědčuje sám sebe útočník Tomáš Rataj (18), jenž odchází z Opavy do mistrovského Bodö/Glimt. Sobotní duel s Olomoucí už sledoval v civilu. V hlavě má velkou zahraniční šanci.

Možná by z něj byl dnes extraligový basketbalista. Do třinácti let válel Tomáš Rataj za Opavu pod košem, vyhrával trofeje, na palubovce vynikal rychlostí. Nakonec rozsekl dilema ve prospěch fotbalu a po první sezoně mezi elitou po něm sáhl suverén norské ligy. Klub Bodö/Glimt, v němž razí cestu mladých. Tuhle nabídku nečekal. „Byl to šok,“ přiznává v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak došlo k vašemu angažmá v Norsku?

„Po remíze ve Zlíně mi volal manažer, že je tato možnost. Měl jsem se rozmyslet do neděle. Bylo to celé narychlo. Ale neváhal jsem ani minutu. Hned jsem odpověděl, že tam chci jít.“

Věděl jste, že vás klub sleduje?

„Moc ne. Něco mi manažer říkal, ale nevěděl jsem přesně, kdy byli lidé od nich na tribuně. O tom jsme se nebavili. Soustředil jsem se na první ligu v Opavě. Až tam pojedu, určitě budu trošku nervózní. Ale věřím si na to. Musím.“ (úsměv)

Čím jste upoutal?

„To nevím. Možná rychlostí a tím, že jsem mladý. Nerad se chválím, ale asi patřím k rychlejším hráčům. Když jsem hrával basket, sázel jsem právě na rychlost, zrychlení. Přenesl jsem si to do fotbalu. Basket mi v tomto hodně pomohl. Býval jsem menší a hrával se staršími. Jako rozehrávač. Na pivota jsem neměl výšku. V Opavě jsme měli úspěchy, vyhráli jsme republiková mistrovství. Ale fotbal mě asi bavil víc, tak jsem si ho pak vybral.“

Opavský kouč Radoslav Kováč tvrdí, že jste se za poslední rok výrazně zlepšil. Cítíte to taky?

„Určitě. Trenér se mnou hodně pracoval, pomáhal mi. Po každém zápase mi ukazoval chyby a říkal, v čem se můžu zlepšovat. Určitě jsem se pod ním v áčku zlepšil. Po příchodu nových hráčů se to všechno zvedlo, tréninky byly kvalitní.“

Máte informace, jak norský šampion funguje?

„Manažer říkal, že tam pracují trošku jinak než v Česku. Oni vědí, že nejsem hotový hráč. Neberou mě s tím, že budu hned v základu. Bude to chvíli trvat. Mladé hráče si připravují a pak je prodají. Pravděpodobně budu hrát zpočátku za béčko. Díval jsem se, že mají hodně útočníků. Hlavně mladých. Žádní třicátníci. Za minulou sezonu ztratil tým jen osm bodů. To je úžasné. Skoro v každém utkání dávají minimálně tři góly. Docela to válcují.“

Elitserien začala před dvěma týdny. Takže pojedete bez přestávky, nevadí?

„Ani ne. Mě fotbal baví. Jsem rád, když hraju, trénuju. Beru to tak, že si to nejedu vyzkoušet a za půl roku budu zpátky. Dám to. Jedu to tam zvládnout, aby mě pak Bodö koupilo. Podle fotek je to tam fakt krásné. Město leží u moře, je velké zhruba jako Opava.“

Norové vás poprvé viděli v zápase s Jabloncem (0:1), v němž jste se špatně obul a několikrát jste uklouzl. V poločase vás Kováč střídal…

„Celou dobu jsem trénoval v lisovkách. Říkal jsem si, že to půjde. Ale zrovna tu noc pršelo, tak jsem trošku klouzal. (úsměv) Trenér byl naštvaný, ale jen chvilku. Poučil jsem se z toho. Všechny další zápasy už jsem hrál v kolíkách.“

Jak to máte se střední školou?

„V rozhodování mi hodně pomohlo, že mi pan ředitel obchodní akademie umožnil pokračovat ve čtvrtém ročníku distančně. Vyšel mi vstříc. Je to super. Teď uzavřu třeťák, s učiteli jsem domluvený. Rodiče dávají škole velkou váhu. Chtějí, abych měl aspoň maturitu.“

Zahraničí vám schválili?

„Podporují mě, ale bude jim smutno. To i mně. Ale někdy se to musí stát. (úsměv) Zatím jsem bydlel jenom doma v Opavě. Bude to pro mě poprvé.“