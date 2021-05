Vynikající produktivita! Víc si věřím, dřina se vyplácí, říká Buchta

Berte to s malinkou rezervou, protože vzorek je to stále malý, ale čísla nelžou. Takže: křídelník David Buchta (21) je momentálně v takové formě, že patří mezi nejlepší fotbalisty FORTUNA:LIGY. V posledních šesti utkáních se pětkrát trefil a na tři branky nahrál. Duel se Zlínem rozhodl gólem a dvěma asistencemi, Baník zaslouženě zvítězil 4:2.

Teď jste v takovém laufu, že do čeho kopnete, to skončí v síti...

„Vypadá to tak, i když tentokrát jsem mohl dát klidně dva nebo tři góly, protože příležitostí jsem měl víc. (úsměv) Vítězná branka se však počítá. Jsme rád za každý gól, za každou asistenci. Čím víc jich bude, tím líp. Doufám, že to bude pokračovat.“

Vítěznou volej jste tlačil hodně dolů, viďte?

„Určitě. Soustředil jsem se, abych nebyl v záklonu a trefil to dobře kolem gólmana. Záměr byl určitě tlačit to dolů.“

Záměr byl i dvakrát najít Tomáše Zajíce?

„No... (smích) Nejdříve to byla hezká akce po levé straně, kdy mi Kuzma (Nemanja Kuzmanovič) přihrál do lajny, já nacentroval a úplně volný Zajda to uklidil. U druhé asistence vyvezl míč dobře Zio (Patrizio Stronati), byl jsem úplně sám v náběhu. Měl jsem před brankou dva nebo tři hráče, takže jsem se soustředil jen na to, abych to tam přesně dostal. Zajda to superně dvakrát proměnil.“

Je vaše produktivita dána konečně větší důvěrou od trenéra?

„Asi jo. Více si věřím nejen v zápasech, ale i v tréninku. Snažím se fakt dělat všechno naplno, poctivě pracovat a dřina se mi asi vyplácí a vrací.“

Ondřej Smetana říkal, že až zapracujete na kondici, budete ještě lepší. Sedí to?

„Asi má pravdu, protože předtím jsem nehrával pravidelně, takže je na tom třeba trošku zapracovat. Minule jsem však hrál devadesát minut, teď osmdesát, postupně se to zvedá.“

Chvíli jste byl na hřišti vlevo, chvíli vpravo. Kde se vám líbí nejvíc?

„Už od béčka jsem hrával desítku, tedy pod hrotem. Ale v áčku hraju na křídle, na což jsem si ze začátku musel trochu zvykat. Nebyl jsem tam úplně svůj, ale v poslední době už jsem si tam zvykl a hraje se mi tam dobře. A je mi jedno, jestli zleva nebo zprava, jsem spokojený.“

Jak tým bere fakt, že Ondřej Smetana zůstává hlavním koučem?

„Asi je to spíš otázka na vedení, ale teď nám to funguje. Je to dobrý, věřím, že to bude pokračovat.“

Má mužstvo perspektivu?

„Myslím, že jo. Každý chce hrát, ale je nás tam teď víc mladých. Akorát musíme pořád dokazovat, že na to máme. Je třeba být pokorný, pracovitý, abychom šancí dostávali víc a víc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2. Tetour, 33. Zajíc, 72. D. Buchta, 82. Zajíc Hosté: 52. Martínez García, 54. Hlinka Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Ndefe, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – D. Buchta (83. Fillo), Kaloč, Kuzmanović (88. Holzer), Tetour (88. Šmiga), Sor (65. de Azevedo) – Zajíc (88. O. Šašinka). Hosté: Rakovan (66. S. Dostál) – Cedidla, P. Buchta, Procházka, Matejov – Fantiš, Hlinka, Janošek (88. Tkáč), Y. Dramé (46. Jawo) – Poznar (C), Martínez García (77. Toutou Mpondo). Náhradníci Domácí: Budinský, Fillo, Sanneh, Holzer, de Azevedo, Šašinka, Šmiga Hosté: Dostál, Simerský, Kolář, Toutou Mpondo, Jawo, Vraštil, Tkáč Karty Domácí: J. Pokorný, Kaloč, Tetour, de Azevedo Hosté: Poznar, P. Buchta, Hlinka Rozhodčí Dubravský – Vodrážka, Poživil Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 1044 diváků

