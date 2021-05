Hancko: Otec mi věřil na hattrick. V obraně je hodně práce

Nemyslel jste na hattrick?

„Shodou okolností jsem tu měl i rodiče, konečně mohli přijet do Česka. Otec mi říkal, že by byl rád, kdybych dal hattrick. Věřil mi, že se mi to podaří. Maličko mě to mrzí, trochu jsem myslel na to, že by se ke mně mohlo ještě něco odrazit. Ale jsem rád, že jsem mohl pomoct mužstvu. Nejvíc mě těší tři body a fakt, že jsme si upevnili druhé místo.“

O stříbrnou příčku bojujete s Jabloncem. Uklidnila vás sobotní porážka Severočechů v Příbrami?

„Naším cílem bylo vyhrát poslední tři zápasy a získat devět bodů, to bylo v našich hlavách na prvním místě. To, co se stalo, je pro nás samozřejmě jen lepší.“

V Mladé Boleslavi to ale byla divočina, co?

„Ano. Nebylo to jednoduché utkání, hlavně v hlavě, vždyť se skoro každých pět minut měnilo skóre. Musí nás mrzet, že jsme inkasovali čtyři góly, to by se nemělo stávat. Tam je hodně práce pro zlepšení. Ale těší nás, že jsme odskočili Jablonci. Je to důležité vítězství.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:5. Bláznivý duel a emoce, v závěru rozhodl Polidar

Myslíte, že se projevila absence Ondřeje Čelůstky v obraně?

„Asi ano, ale nepovedlo se nám pokrýt určité situace, kdy prodlužovali míče za nás. Musíme se zabezpečovat a je jedno, jestli jsem tam já, Čelda (Čelůstka) nebo Viťas (Vitík). Musíme přiznat, že Boleslav to hrála super. Ani nevím, kolikátý zápas v řadě to byl v rytmu víkend – středa – víkend, už to bylo cítit. První poločas jsme se rozběhali, chvíli nám to trvalo. Ale jsem rád, že jsme to zvládli a ukázali jsme vítěznou mentalitu.“

V Mladé Boleslavi jste za Spartu debutoval, při porážce 3:4 jste tu dal taky gól. Vzpomněl jste si na to?

„Pamatuji si na ten zápas a před rozcvičkou mi problesklo hlavou, že jsem si tu za Spartu připsal první start. To jsem ještě neznal ligu, vše pro mě bylo nové. Vybavuji si, že mi tehdy David Moberg Karlsson přihrával na gól z rohu. Dal jsem tu už tři branky, takže je to můj oblíbený stadion.“

Jarolím: Prohra bolí, na zápas se dalo koukat. Pokazili to rozhodčí