Trpišovský o kádru: Deli je varianta. Simu má West Ham vysoko

„Situace na stoperu je zamotaná. Čekáme, jak to bude s Ondrou Kúdelou (odvolává se proti desetizápasovému trestu od UEFA), Davida Zimu čeká EURO a nevím, jak se vrátí do přípravy. Tarasi Kačarabovi končí hostování, David Hovorka se bude nejspíš vracet po zranění až ve druhé polovině podzimu. Bavíme se o tom, že by Simon zůstal,“ připustil Trpišovský.

Slavia má kromě toho vyhlédnutého do středu obrany i Gambijce Sheriffa Sinyana z Molde, jeho přestup ale stále nedotáhla do konce.

„I podle toho se naše rozhodování bude odvíjet,“ řekl Trpišovský.

„Simon má kontrakt v Bruggách a je pro nás hodně vysoký. Uvidíme, jaká bude jeho situace v klubu v létě. Kdyby chtěl zůstat, nám některé varianty padly a bylo by to pro nás finančně schůdné, byla by to varianta. Ale nechci mluvit za něj, sám jsem s ním o tom ještě nemluvil,“ upřesnil Trpišovský.

Ani s Abdallahem Simou to ale není o mnoho jednodušší.

„Bude velmi těžké ho držet, protože už to má také trochu v hlavě. Zaregistrovali jsme, že některé kluby byly za jeho rodinou, obtěžují ho agenti a je pod opravdu velkým tlakem. Takže se v naší strategii připravujeme i na to, že se může stát, že tento hráč odejde,“ připustil pro Seznam Zprávy na začátku května šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Sima nastoupil proti Karviné v ligové základní sestavě po více než dvou měsících, během té doby byl vyřazený kvůli zranění.

„Chtěli jsme si ho otestovat. Je na něm vidět, že mu chybí herní pohoda, elastičnost, není to on. Je závislý na rychlosti, dynamice, teď za poslední měsíc a půl nemohl udělat rychlejší krok. Teprve deset dní trénuje naplno, jeho pohyb není ideální, vidím na něm, že to prostě není on,“ přiznal Trpišovský.

„Snažíme se ale, aby odehrál na maximum ty zápasy, které mu do léta zbývají. Hraje i o svou cenu, o posun v tom, co v létě může přijít. Je na něj velký tlak, svět kolem něj se za tu dobu obrovsky změnil. Před půl rokem ho pomalu nikdo neznal, a teď všichni,“ řekl slávistický trenér.

Takže odejde?

„Těžko říct, řeší to sportovní ředitel Jirka Bílek s vedením. Máme dohodu, stanovenou cenu, za kterou by mohl jít. Bude to záviset i na jeho stavu a výkonech, snažíme se, aby to zvládnul do konce sezony. Kluci z West Hamu se na něj vyptávali, mají ho tam hodně vysoko na seznamu posil, hodně se jim líbí,“ připustil Trpišovský zájem z londýnského klubu, kde už kope Tomáš Souček a Vladimír Coufal.