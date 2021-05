iSport podcast: Proč pokračuje Smetana v Baníku? Byli ve hře jiní?

Baník minulý týden poměrně potichu oznámil velkou zprávu do dalších měsíců - v klubu bude na pozici hlavního trenéra pokračovat dočasný kouč Ondřej Smetana, vedle sebe dostane do realizačního týmu i Tomáše Galáska. Co přesvědčilo Ostravu k tomu, aby dala mladému trenérovi šanci, měla k dispozici i jiné alternativy na trenérském trhu a jak bude vypadat spolupráce s bývalým skvělým reprezentačním záložníkem?

V novém iSport podcastu si zhodnotíme dosavadní působení trenéra Smetany v klubu a jeho dosavadní největší přednosti i slabiny. Mezi pozitivní jevy jistě patří poskytnutá šance mladému ofenzivnímu hráči Davidu Buchtovi, který má v posledních šesti zápasech bilanci pěti gólů a třech asistencí. Vydrží Buchtovi forma i do dalších týdnů a nejde jen o záblesk? Co je jeho nejlepší post a bude o něj zájem už v létě?

Proč se každopádně do ostravského áčka zatím neprobojovalo víc mladých odchovanců a jak se mění klubová struktura? Jak bude Baník postupovat na přestupovém trhu, když potřebuje provětrat kádr a koho by chtěl přivést?

O tom všem diskutují v iSport podcastu redaktoři deníku Sport Michal Kvasnica a Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, na YouTube kanále deníku Sport a ve všech podcastových aplikacích.

0:00 Proč se Baník rozhodl pro Smetanu a byli ve hře i jiní trenéři? Jaká by měla být role Tomáše Galáska?

13:06 Vydrží Buchtovi neskutečná fazona a našel Baník superstar? Proč Smetana nedával větší šanci mladým?

32:14 Jak se mění skauting Baníku a co přestupy? Odchody i příchody v Ostravě.

48:46 Přijde do Olomouce zpátky Jílek a jde o správný tah? Proč to v Sigmě neustále drhne?

