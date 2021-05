iSport podcast: Jílek do Olomouce? Ošemetný tah, ale vypadá to tak

V novém díle iSport podcastu míříme mimo jiné na Andrův stadion. I v Olomouci se totiž stále schyluje k velkým změnám, které ale ne a ne se dostavit. Co brzdí klub zevnitř a jak by mohl změnit svou strukturu, aby byl konkurenceschopnější? Proč mnozí stále láteří na zpohodlnělou atmosféru a jak ji napravit? Dostanou šanci mladší hráči a byl by návrat Václava Jílka do Olomouce správný, nebo jde spíš o ošemetný tah?