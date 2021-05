Konec plzeňské éry? Byla výjimečná, chce to vítězné typy, říká Fitzel

Co je v Plzni za problém?

„Těžká otázka. Řeknu to spíš globálně. Všechny týmy prochází nějakou etapou. V Plzni se před zhruba deseti lety vytvořila fantastická parta, která si sedla lidsky i sportovně spolu s trenéry a vedením, to je něco výjimečného. Aby tohle trvalo věčně, to se v podstatě nedá. Real, Barcelona, Sparta, v podstatě kdekoliv nastane jednou za čas generační problém a následná velká hráčská obměna. Je otázka, jak je klub schopný zajistit skauting a doplňovat si hráče tak, aby měli lidskou, mentální i herní kvalitu. Pokud chce hrát Plzeň Ligu mistrů, evropské poháry a nakupuje hráče, kteří sice patří k lepším, ale přichází z týmů druhé poloviny tabulky, jako jsou Karviná, Opava, Zlín, v tu chvíli nemůže očekávat, že během krátké chvilky se hráči vypracují tak, aby okamžitě nahradili kvalitu, která jim odchází.“

Dosahuje ještě současná Viktoria kvality Slavie nebo Sparty?

„Mají dost mladých hráčů i těch ze střední generace, nějaký čas bych jim určitě ještě dal. Pod Adrianem Guľou to asi nešlo, proto podle mě odešel i Pavel Vrba. Věděl, že se tam mění hodně hráčů. Teď přišel Michal Bílek, klub s ním chce spojit budoucnost. Ale nedokážu úplně posoudit, zda je schopný navázat na to tak, aby se Viktorka proměnila ve vítězný stroj. Jde o velký komplex věcí, které je nutné brát v potaz. Třeba do jaké míry mu klub dá čas, kolik hráčů bude chtít trenér nakoupit a podobně.“

Nejde Plzeň ode zdi ke zdi? Michal Bílek je úplně jiný trenér, než Adrian Guľa.

„Když jsem pracoval na svazu, dělal jsem si statistiku životnost trenérů v české lize. Za třináct sezon to dělalo průměrně osmnáct zápasů, takže lehce přes polovinu sezony. Je potřeba se podívat na to, proč se trenéři v českých klubech takhle rychle mění. Všichni majitelé chtějí trenéra, který bude výborný a vyhrávat, ale v podstatě nikdo není ochotný mu dát prostor na to, aby společně dotvořili mančaft k obrazu svému. Čest výjimkám, třeba Slavia to uchopila správně. Ale ostatní pořádně neví, jakým směrem se vydat. Na Spartě skákali z jedné strany na druhou. Nejdřív zahraniční hráči i trenér, pak odchovanci. Ale vždycky jde o nějaký mix, který by měl fungovat a to je hodně těžké najít.“

Šla Plzeň pod Guľou správným směrem?

„Pro UEFA teď hodnotím zápasy v evropských ligách, jsem schopný vnímat, co se děje na úrovních nejlepších klubů. V tomhle v mnoha směrech zaostáváme. Jediný klub, který se přizpůsobil momentálnímu trendu, je Slavia. V českých klubech mi trošku chybí vize do budoucna, jak dělat fotbal na evropské úrovni. Tlak vedení a majitelů na výsledky je tady bez toho, aniž by kluby vytvořily svou filozofii, co chtějí dělat a jakým způsobem.“

Bude se v Plzni razantně sahat do kádru?

„Nemyslím si. Plzeň, co se týče financí, není v úplně komfortní situaci. Nějaké odchody asi budou, nákupy také, ale vesměs budou spoléhat na to, že kluk, který tam přijde, bude mít potenciál se zlepšovat. O Michalu (Bílkovi) neřeknu nic špatného, svou kvalitu dokázal na mnoha štacích. Je to jen o tom, jakým způsobem se dají dohromady jako klub, zda jsou schopní komunikovat a táhnout za jeden provaz.“

Je problém v mentálním nastavení hráčů?

„O tom to celé v Plzni je. Generace hráčů, která odešla, měla silné mentální i kvalitativní stránky. Kluci drželi pohromadě, fungovala jim šatna. Je to velká výzva pro Michala Bílka, aby kluky, co tam jsou teď, přesvědčil o své cestě. Ale přesvědčovat hráče, který na to mentálně nemá, je hodně těžké. Asi tam nastane nějaká obměna, budou se snažit dotáhnout vítězné a mentálně silné typy.“

Proč dostává Plzeň tolik gólů?

„Protože blbě brání. (úsměv) Na Spartě vsadil Michal na hlubší defenzivu až s pěti hráči vzadu, což může být na jednu stranu zajímavé, pokud tomu věří. Na druhou stranu je to odsouzené k tomu, že by to mělo být daleko víc o brejkových situacích. Pak jsme u toho, zda na tohle hráči v Plzni jsou, nebo ne. Vzadu hraje Brába (kapitán Jakub Brabec), který přišel před dvěma, třemi lety, nastupuje tam Kaša, vedle Limby (Davida Limberského) se vlevo točí další dva hráči, napravo je Havel. Ta čtyřka se mění, nevím přesně z jakého důvodu.“

Porazí ve finále MOL Cupu Slavii?

„Pro ně je to klíčový zápas sezony, aby se dostali tam, kde chtějí být, dají do toho všechno. Plzni hraje do karet, že Slavia už má titul, ale zase chce double. Bude to zajímavý zápas, když to vezmu podle momentální formy, je to šedesát čtyřicet pro Slavii.“

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 3:0. Viktoriáni prohráli pod Bílkem i druhý zápas

Bílek po prohře na Letné: První půle byla v pořádku, pak jsme byli pod tlakem

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 3:1. Velký obrat odstartoval Hložek, Bílkův beton nezabral