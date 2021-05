Mladík Buchta jako ostravský Müller. Baníku roste hvězda, čím vyniká?

Tak dlouho hledal Baník posily do ofenzivy, až se mu ta nejlepší vyklubala z vlastní líhně. Romana Potočného, Rudolfa Reitera, Milana Lalkoviče, Muhameda Tijaniho či Pepeho Menu strčil do kapsy jednadvacetiletý hoch s nenápadnou vizáží. David Buchta nezaujme okázalými gesty či potetovanýma rukama, ale tím, jak elegantně si počíná před brankou soupeře.

„Je to typ pracovitého záložníka, který není líný na krok. Běhavý, pohyblivý i technicky výborný, takových je málo. Navíc umí dát gól, v poslední době střílí zajímavé a rozhodující. Třeba na Spartě to trefil báječně,“ chválí expert Sportu Ivan Kopecký mladíka s devítkou na dresu.

Narodil se v Krnově, kde taky začal dělat první fotbalové krůčky. Ale jen chviličku. Od osmi let už Buchta dojížděl do šedesát kilometrů vzdálené Ostravy. V Baníku nejdříve opakovaně hostoval, až ho největší klub v regionu v patnácti přivedl natvrdo. Teď si za to na Bazalech mohou gratulovat, nicméně dlouho to nevypadalo, že zrovna on potáhne A-tým. Přestože patřil do reprezentace U17 i U18, veřejnost sledovala spíš jiné talenty ročníku 1999. Zejména z Olomouce, Sparty a Brna.

„Byli jsme trochu v ústraní,“ vzpomíná stejně starý brankář Radovan Murin, který s Buchtou v Baníku prošel všechny kategorie, až se rovněž zabydlel v áčku. „Sigma nebo Zbrojovka měly chlapiska jako Zikl, Zifčák, Růsek, Chytil... Ti byli vidět nejvíc, fyzicky byli nad námi. My jsme nebyli špatný tým, ale k topu vždycky něco chybělo.“

Hráči, které Murin vyjmenoval, se v profesionálním fotbale zabydleli mnohem dřív. Buchta je dohnal až teď. Výrazně tomu pomohl trenér Luboš Kozel, jenž kluka, kterého znal z mládežnických nároďáků, před rokem v zimě vytáhl z béčka k sobě do elitního kádru. Tehdejších deset podzimních branek ve třetiligovém B-týmu už nešlo přehlížet.

„Tam se to asi u Buchtiče definitivně zlomilo k lepšímu, ale už v juniorce dával dost gólů. Akorát se na tu soutěž nikdo moc nedíval,“ popisuje Murin.

SESTŘIH: Baník - Zlín 4:2. Zajíc přispěl dvěma góly, zářil i Buchta

Nejen Kozla záložník upoutal, Baník si jej hned pojistil smlouvou do června 2023. Přes evidentní šikovnost a nestabilní formu konkurentů však Buchta v lize dostával jen drobky, což platilo až do letošního dubna. Navíc stále nenastupuje na své ideální pozici.

„Není křídlo, nikdy v životě to nehrál,“ usmívá se gólman, jenž v lize debutoval na podzim v Příbrami, a pokračuje: „Trenér Kozel ho tam dal, protože si asi myslel, že uprostřed na to nebude mít fyzicky v soubojích. Dlouho si na to zvykal. Já bych ho nazval müllerovskou devítkou. Něco takového mu strašně sedí. Taky vždy dával góly z ničeho, nepotřebuje na ně milion šancí. Někde se objeví a promění. Když hrál desítku, často jsme se smáli, že běhal i nad útočníkem. Dělali jsme si srandu, že mu děkujeme za obrannou činnost, ale co mu chcete vyčítat, když dal třeba dva góly?“

Dostáváme se k nejcennější Buchtově vlastnosti: produktivitě. Právě plejeři se schopností rozhodovat zápasy jsou celosvětově nejcennějším artiklem. Čísla, čísla, čísla, opakují žádaný atribut skauti velkoklubů. Technické finesy jsou fajn, ale klíčová je efektivita.

„Má kvalitu, dává góly i na tréninku, zakončení má nadstandardní,“ říká kouč Ondřej Smetana a Murin jej doplňuje: „Umí střelu skrýt, pro gólmana se těžko načítá. U některých podle pohybu, náklonu nebo vytočení nohy vycítíte, kam bude mířit, u Buchtiče je to složitější. Naznačí střelu na zadní a šoupne vám to po zemi na předek.“

Skvělou zprávou pro Slezany je, že Buchta není hráčem, který driblinkem a střelbou udivuje jen na tréninku. Branku už vstřelil Ondřeji Kolářovi, Florinu Nitovi, Aleši Mandousovi... Ta lehkost! „A až zlepší kondiční stav, půjde ještě nahoru,“ prorokuje Smetana někdejšímu studentovi rekreologie.

Nelze se divit, že fanoušci FCB mají nového oblíbence. Pokorný a inteligentní produkt akademie s upřímným vztahem ke klubu je pro ně víc než průměrný žoldák odjinud. S odchovancem se vždycky rádi ztotožní a zákonitě mu víc prominou. Samozřejmě když maká, jak má.

„Potřeboval by dál hrát a vykopat se, takže kdyby mu v létě přišla nabídka, měl by ji zvážit i z tohoto pohledu. Já bych mu doporučil, aby zatím zůstal v Baníku a dál si tam budoval pevnou pozici,“ radí bývalý úspěšný trenér Kopecký. „Chytil skvělou formu, snad mu to vydrží i na start nové sezony. To bude hodně důležité,“ přeje si kamarád Murin.