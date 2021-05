Liga očima fans: Nejhorší Baník pod Smetanou. Je 2. místo vůbec výhra?

FORTUNA:LIGA jde do finále, o uplynulém víkendu se odehrálo předposlední 33. kolo. To definitivně rozhodlo o sestupu Příbrami i o druhém místě Sparty. Tým trenéra Pavla Vrby si ho zajistil výhrou nad Bohemians (2:1), podle fanouška Letenských by ale s druhou příčkou mužstvo nemělo být příliš spokojené. Slavia v obměněné sestavě remizovala v Jablonci 1:1 a Plzeň si jasně poradila s Baníkem. Jak výkony předních českých týmů viděli jejich příznivci?

Nicméně k zápasu jako takovému: Plzeň byla v první půli lepším týmem, to se musí uznat, ale konečný výsledek 1:0 pro Slavii prostě ukázal, kdo je tady lepší. Plzeň sice hrála v deseti lidech po správně udělené druhé žluté kartě, která se logicky proměnila v červenou, a díky tomu musel Milan Havel opustit hřiště. Upřímně, kolikrát mi nepřipadá, že by to byla nějaká výhoda. MOL Cup tedy vyhrál ten lepší a rozhodně hezčí tým. Slávisté tak mají další double!

V prvním ze dvou posledních zápasů čekal Slavii ve finále domácího poháru souboj s plzeňskou Viktorkou. Jen jako poznámku uvedu, že mně nepřipadne, že by FAČR nějak pohár řešil. Propagace a informovanost mizivá, termín čtvrtek 17.00 taky nic moc. Ale to už je obehraná písnička. Myslím, že by si pohár, jehož vítěz jde do Evropy, zasloužil mnohem víc.

VIKTORIA PLZEŇ

Lepší zítřky od další sezony

Poslední dva zápasy mi drobet zvedly náladu. Ve finále poháru jsem čekal od slátanců mazec a náš průšvih. Dílem naší lepší hry a částečně i jejich slabšího výkonu byl vidět pěkný zápas se špatným koncem pro nás. Nevadí, byl jsem s tím již předem smířen a až tolik to nebolelo. Důležité je, aby se to vzalo za správný konec, hráli mladí jako Matějka a Šulc, zbytek se poddá. Hlavně ty vysavače pokladny by si měly uvědomit, že za to, co předvádí, by měly mít tak maximálně polovic.

Po neděli už nás zřejmě Konferenční liga nemine. Baník jsme přejeli jako v dobách slávy, a to je dobře. Výkon dobrý, dalo se na to dívat, pochvala. V lepší zítřky věřím od další sezony, hlavně v ochozech. Ale určitě se kvůli tomu nenechám očkovat, to bych byl blázen. Berme to tak, že restart je potřeba, a čím dřív přijde, tím lépe. Hlavně bych rád viděl pěkný fotbal, místo zakopávané na 1:0 ať je to radši 3:2 a má to grády. Čest královně Viktorce, celý COVID z Česka navždy pryč! A vládu ať vezme s sebou!

KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE