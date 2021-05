Plzeňská Viktoria slaví 110 let od založení. Speciální dresy, logo i akce

Daniel Kolář během mistrovských oslav Viktorie Plzeň. On a David Limberský byli jako jediní hráči u všech pěti ligových titulů • Dominik Bakeš / Sport

Oslavy 110. výročí klubu oficiálně začnou v pátek 11. června, přesně v den, kdy byla Viktoria Plzeň v roce 1911 založena. Při této příležitosti dojde ke slavnostnímu aktu odhalení nových pamětních desek na Pamětním místě Brány borců. Doplněny budou desky klubových legend i některých fanoušků. Nové destičky budou odhalovány vždy v den výročí založení klubu.

Významné výročí se promítne i do podoby nových dresů pro sezonu 2021/2022. Viktoria odehraje během první poloviny podzimní ligové části i speciální výroční utkání.

Na podzim Západočeši představí také videoseriál věnovaný klubové historii, hráči a trenéři budou besedovat s žáky základních škol v rámci projektu Viktorka do škol a středoškoláci budou moci poměřit síly v rámci výročního esportového turnaje ve hře FIFA.

V uplynulých týdnech fanoušci rozhodli o čtyřech největších momentech klubové historie (Titul pro Čišu, zisk prvního mistrovského titulu v roce 2011, první postup do Ligy mistrů, gól Tomáše Wágnera do sítě CSKA Moskva), které pivovar Gambrinus zobrazí na limitované edici pivních plechovek. Ty půjdou do prodeje na podzim letošního roku.

