Hložek: Kuchtu jsem sledoval. Proč o půli střídal a koho si přeje v boji o LM?

Pravá, levá, hlava, penalta. Grandiózní ligové finále vystřihl v sobotu sparťan Adam Hložek (18), který v rozmezí pouhých 23 minut duelu se Zbrojovkou nasázel čtyři góly a dolétl až do čela tabulky kanonýrů. O střeleckou korunu se dělí společně s Janem Kuchtou, oba skončili na kótě patnácti zářezů. Sparťanský talent ovšem ovládl žebříček produktivity, své soupeře nechal za zády o čtyři body. A to odehrál výrazně méně zápasů… „Pozitivní sezona, určitě jsem spokojený,“ hrnul ze sebe nejmladší král střelců v historii české ligy.

V prvním poločase odvedl svou práci náramně, druhý už po vystřídání strávil v ochozech. Adam Hložek pochopitelně sledoval, jak si v Edenu vede jeho konkurent v bitvě o střelecký trůn Jan Kuchta. „Po očku jsem se na to díval. Viděl jsem, že v poločase vedou 2:0. Myslel jsem, že ještě nějaký gól přidá. Nepřidal, takže jsme si rovni,“ prohodil spokojeně.

Lepší loučení se sezonou si asi těžko představit, že?

„Samozřejmě, ten zápas jsem si užil. Bylo to proti Brnu, odkud pocházím. Myslím, že jsme to odehráli velice dobře. Mám radost ze čtyř gólů, i když vím, že to nebyla jen moje zásluha. Pracoval na to celý tým, klukům musím poděkovat.“

Říkali vám spoluhráči před utkáním, že vás ke střelecké koruně budou tlačit?

„Bavili jsme se o tom. Myslím, že to i v zápase bylo vidět, že mě hodně hledali. Hanci (Hancko) mi před zápasem říkal, že mě případně pustí na penaltu, což se i stalo. Jsem rád, jak to dopadlo, že se s Kuchtou dělíme o krále střelců.“

Nemrzelo vás v tomhle kontextu, že jste šel ze hřiště už v poločase? Mohl jste střelecký účet ještě rozšířit.

„Měl jsem lehčí zranění, před utkáním jsem zvládl jen pár tréninků. Dal jsem do toho maximum, pak jsme se trenéry dohodli na střídání.“

Měl jste před výkopem dostihy o nejlepšího střelce v hlavě?

„Přemýšlel jsem o tom. Věděl jsem, že těch gólů bych musel dát fakt hodně. U mě to navíc funguje tak, že když před utkáním mluvím o tom, že mi to tam napadá, tak se to pak nikdy nestane. Tak jsem radši neříkal nic.“ (usmívá se)

Hádám správně, že jste ve druhém poločase sledoval, jak si Kuchta v souběžně hraném utkání Slavie vede?

„Po očku jsem se na to díval. (usmívá se) Viděl jsem, že v poločase vedou 2:0. Myslel jsem, že ještě nějaký gól přidá. Nepřidal, takže jsme si rovni.“

Sezona pro vás nekončí, máte před sebou EURO. Ale tu klubovou už hodnotit můžete, jaká z vašeho pohledu byla?

„Určitě pozitivní, navzdory tomu zranění. Ze začátku ligy jsme dobře odstartovali, krásně jsme si vyhovovali s Lukášem Julišem, tým z toho těžil. Vyhrávalo se, pak bohužel přišlo zranění, které bylo dlouhé, vyřadilo mě na čtyři měsíce. Nebylo to příjemné, ale vzhledem ke skvělým doktorům a fyzio tady na Spartě se mi povedlo rychle vrátit do formy. Určitě jsem spokojený. Navíc jsem dostal pozvánku na EURO, což byl pro mě sen. Bude to vrchol sezony, snad se dostaneme co nejdál.“

A pak už vás čeká kvalifikace o Ligu mistrů. Jakého soupeře byste si přál?

„Naše přání je Rapid Vídeň. Soupeři jsou všichni kvalitní. S Galatasaraym v Turecku by to bylo těžké, Rapid je vysněný.“

Adam Hložek ve FORTUNA:LIZE 2020/2021 Zápasy: 19

Góly: 15

Asistence: 7

Úspěšnost střelby: 31,7%

Hráč utkání: 8

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Hložek, 14. Hložek, 26. Hložek, 30. Polidar, 32. Hložek, 42. J. Sedlák (vl.) Hosté: 5. Hladík Sestavy Domácí: Heča – Vindheim, O. Čelůstka, Hancko (70. Vitík), Polidar – Pavelka, Sáček (64. Trávník) – Moberg Karlsson (64. Karabec), Dočkal (C), Ladislav Krejčí st. (82. Minčev) – Hložek (46. Juliš). Hosté: Floder – Dreksa (C), Pernica, Hlavica (46. Endl) – Štepanovský, Ad. Čermák (46. Jan Moravec), Pachlopník (70. Fila), J. Sedlák (46. Jambor), Reiter (46. Přichystal) – Hladík, Růsek. Náhradníci Domácí: Vitík, Hanousek, Minčev, Trávník, Karabec, Juliš, Kotek Hosté: Endl, Jambor, Fila, Přichystal, Moravec, Kryštůfek, Šustr Karty Domácí: Vitík Hosté: Jambor Rozhodčí Machálek – Poživil, Pečenka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

