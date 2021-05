Bouře dorazila! Rotace v Liberci s pěti odchody, nad osou visí otazníky

Není potřeba libereckou obměnu zveličovat, v podobném duchu probíhá každé léto. I když tentokrát bude pro severočeský celek možná přece jen o něco složitější než jindy. Proč? Hráči se ukázali v Evropské lize, řada z nich zažila přelomové sezony kariéry a osa týmů navíc pokročila do mezí, kde si ve Slovanu svůj čas odkroutila. Další přestup si vysloužila.

Začněme tím, co je dané, Jakub Jugas míří do Cracovie Krakov. Stoperovi, který předvedl na severu Čech výrazné výkony a hlavně v letní části stasticky dominoval, skončila smlouva se Slavií. Rozhodl se pro zahraniční štaci, zamířil za zajímavou výzvou do Polska. Nezvratným se stal také konec Michala Sadílka.

Ten se pod realizačním štábem nadechl, vlil si energii do žil. Výkony mu nakonec vynesly zaslouženou dodatečnou nominaci na EURO. „Liberec mi toho dal strašně moc. Naučil jsem se dávat góly, vzít tíhu okamžiku na sebe," přemítal Sadílek po derniéře. Slovan 21letému středopolaři přirostl k srdci.

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 1:2. Vítězné loučení pro Látala i Kerbra

„Udělal na mě dojem už první hovor s trenérem Pavlem Hoftychem. Mluvil upřímně. Řekl mi, že když na to budu mít, budu hrát a opačně. Mám takové jednání rád, kouč vyžaduje od každého maximum," vysvětloval reprezentant. O dalších krocích jasno nemá, budoucnost má rozsoudit hlavně nadcházející turnaj. „Na EURO se rozhodne, kam budu směřovat."

Záverečnou partii odehrála na severu také hostující dvojice Ondřej Karafiát – Jan Matoušek. Druhého zmiňovaného často trápilo během angažmá zranění a výrazněji se neprosadil. „S oběma jsem se bavil a umíme si představit další formu spolupráce v případě, že by ji vyhodnotili jako přínosnou," komentoval šéf liberecké lavičky. Aktuálně se s nimi ale v plánech Slovanu nepočítá, vrací se do Slavie.

Opačným směrem by naopak stále ještě mohl putovat Taras Kačaraba, který strávil půlrok v sešívaném jako hostující hráč. Pražanům leží na stole uplatnění opce za 20 milionů korun, k jejímu stvrzení dosud nedošlo a nejspíš se ani neschyluje. Situace tak není vyjasněná a nechtěl ji blíže komentovat ani Pavel Hoftych. „Jde o otázku sportovního úseku."

Smlouva končí Jhonu Mosquerovi, který obdržel nabídku na prodloužení kontraktu. Pokračování v klubu nedokázal sám ještě před čtvrtfinálovou bitvou s Plzní odhadnout. Během ročníku na sebe výrazně upozornil sedmi góly a pěti asistencemi, na jaře však jeho produktivita trochu opadla. K dohodě doposud nedošlo a je pravděpodobné, že 31leté křídlo vyčkává na případné další nabídky.

Prozatím nebyla potvrzena ani opce na útočníka Adami Diamého, který jaro strávil pod Ještědem na hostování z Vlašimi. Kvůli pozastavení a následně ukončení ČFL, v níž působí B-tým Slovanu, ho vedení klubu prakticky nemělo šanci ozkoušet v zápasovém tempu. Během duelu s Mladou Boleslaví byl jako střídající hráč stažen těsně před koncem.

Jistý je naopak odchod Jakuba Peška a nejspíš proběhne také akceptování některé z nabídek na Martina Koscelníka, který byl nominován do slovenské reprezentace. Technický 26letý zadák oslnil nadstandardními výkony na klubové i mezinárodní půdě, krouží kolem něj řada zájemců. Na jeho místo se tlačil už v průběhu ročníku perspektivní Michal Fukala, který dostával v posledních kolech přednost, kolega působil častěji na křídle.

Velmi nepravděpodobné se zdá také setrvání Filipa Nguyena, jenž jarní část ligy prakticky proseděl na lavičce. „Bavili jsme se, Mára Čech (trenér brankářů) je s ním v každodenním kontaktu. Je dál hráčem Slovanu a nechtěl bych spekulovat o budoucnosti. Víte, jak to je, dojela se liga a řada věcí se teprve začne řešit," komentoval Hoftych. Sám hráč už dřív vyjádřil v rozhovorech velkou touhu nastupovat, z pozice jedničky v Evropské lize se propadl do nečekané role náhradníka za Milanem Knoblochem.

Nabídky měl Nguyen už v minulosti, jednu dobu se hojně mluvilo o zájmu pražské Slavie. Podmínky transferu ovšem nakonec liberecké vedení neakceptovalo, 28letý gólman je smluvně vázán na severu ještě další rok.

Teď se vichr obrací, veselo bude na severu také z příchodů.

Příchod Theodora Gebre Selassieho stačí už jen oficiálně stvrdit, obě strany jsou předdomluvené. Zkušený 34letý zadák by měl do Liberce zamířit, dokonce se byl podívat na posledním utkání sezony s Olomoucí, načež zašel do kabiny. „Věci jsou vyříkané, příští týden máme schůzku se sportovním vedením. Pevně věřím tomu, že se Theo stane součástí klubu," potvrdil Hoftych.

Další posilu už Slovan oficiálně dotáhl. Pod Ještěd zamířil 21letý stoper Justen Kranthove, který naposledy působil v Leicesteru U23. „Jde o hráče, který se má ještě hodně co učit. Covidová pauza sebrala mladíkům možnosti herního vytížení," uvědomoval si 54letý kouč. Nová akvizice těží z fyzických parametrů i silné hry na míči, jde navíc o leváka. „Handicapem jsou mládí, zkušenosti, fyzická nepřipravenost a herní vytíženost," pokračoval Hoftych. Lze předpokládat, že nizozemský obránce začne svou štaci v B-týmu. Smlouvu podepsal do roku 2023.

A co dál? Liberec bude muset hledat náplast na střed hřiště, kraj zálohy i útok. Zmiňované tři posty trápí realizační štáb nejvíce a právě na ně se bude během přestupového období soustředit. Žádné zběsilé třepání měštcem opět čekat nejde, zmiňované odchody by ale rozhodně mohly zafinancovat část rozpočtu klubu na příští sezonu.

Jakub Pešek, Filip Nguyen i Martin Koscelník mají pod Ještědem podepsané kontrakty dlouhodobějšího rázu, odstupné za ně by se mohlo pohybovat v řádu vysokých jednotek milionů. „Brankáře a obranu složíme, zbytek budeme muset vzhledem k očekávaným odchodům doplnit," uzavřel Hoftych.

Ve Slovanu jako vždy dojde na rotaci míst v kabině i klubové hierarchii. Jestli někdo umí s nekonečnou smyčkou přílivu a odlivu talentů pracovat, je to ale právě severočeská parta...