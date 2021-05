Prcek mezi obry! Kanté ničil a má další trofej, legendy se rozplývaly

Měří jen 169 centimetrů, ale na hřišti jej nikdy nepřehlédnete. N´golo Kanté. Třetí plíce Chelsea. Ten, co hraje za dva. Je opředen mýty a báchorkami. V Leicesteru o něm během mistrovské sezony 2015/16 s oblibou říkali: Sedmdesát procent země je pokryto vodou, zbytek Kantém.

V létě 2015 jej za 9 milionů eur přiváděl Leicester z Caen a trenér Claudio Ranieri se bál průšvihu. Když za něj o rok později vysázela Chelsea 32 milionů liber (asi 1,02 miliardy) fotbalová veřejnost ji gratulovala ke kaufu roku. Ne nadarmo se Kanté podílel na druhém ligovém titulu v řadě.

Už v letošním semifinále proti Realu Madridu vyčistil střed pole pro hráče Chelsea. Zosobnění tvůrčí geniality Toni Kroos a Luka Modrič vypadali jak po tvrdém restartu. Na všudybyla z Chelsea nenašli účinnou zbraň.

Pep Guardiola jako by se ve finále, které pro City již několik let mocně touží vyhrát, nepoučil. Do středu pole napasoval především techniky Bernarda Silvu a Phila Fodena. Bojovník Ilkay Gündogan byl na vše sám. Rodri a Fernandinho – čirá síla, od přírody dříči hlavně do defenzivy, slavnostní duel sledovali jen z lavičky.

A tak drobný „Demolition Man“ z Londýna ničil. Zálohu City k ničemu nepustil. Byl všude. Opět se potvrdila slova Jamieho Redknappa, který o Kantém před pár lety ve svém blogu napsal: „Hrát proti němu je noční můra. Je jako hasič, který hasí požáry po celém hřišti.“

Když měla UEFA vybrat Muže utkání, jeden z legendárních box to box záložníků v historii Patrick Vieira měl jasno. „Kanté měl masivní přínos ve středu hřiště. A to jak s balonem, tak i bez jeho držení. S Jorginhem vytvořili excelentní dvojici.“

Po konečném hvizdu jej stoper Kurt Zouma vzal do náručí a po sociálních sítích se zprofanovala hláška: „Kanté donesl Chelsea do finále Ligy mistrů, hráči Chelsea nyní budou nosit Kantého.“

Joe Cole, někdejší opora „blues“, se ve studiu BT Sport rozplýval. „Neskutečné. Když jsem hrál s Claudem Makélélém, myslel jsem si, že je nejlepším hráčem v dějinách fotbalu na této pozici. Pak jsem ale viděl Kantého... N´golo je Makélélé plus extra.“

N´golo Kanté ve finále LM Přesnost přihrávek 85 % Dotyky s míčem 53 Vyhrané souboje 11 Získané míče 10 Vyhrané vzdušné souboje 4 Skluzy 3 Odvrácené míče 2 Zachycené míče 2 Faulován 2x

Ostatně Redknapp jej k francouzské legendě připomínal již před lety. „Spíš je Makelélé, Robson a Keane v jednom. Nikdy jsem neviděl hráče, jako je on,“ nechápala ikona Liverpoolu. „Jednou jsem se ptal Stevea Walshe, skauta, který ho přivedl do Leicesteru, a řekl mi: Kanté bude hrát vpravo, Drinkwater uprostřed a nalevo Kanté…“

Pokud byste si mysleli, že sláva stoupne hráči s číslem sedm do hlavy, jste vedle. Narodil se do pařížské čtvrti přistěhovalců. Kantého rodina pocházela z Mali. Do 10 let hrál fotbal pouze na ulici. V 21 byl schovaný jako nevykutaný diamant ve třetí francouzské lize. Dodnes se chová pokorně. Jezdí v obyčejném autě a spoluhráči se smějí, že používá ošoupaný telefon.

Když vyhrál s Francií MS v Rusku, styděl se polaskat nejcennější trofej planety. Když v sobotu v Portu přijímali hráči „blues“ zlaté medaile a laškovali s ušatým pohárem, Kanté jej jen oběma rukama nesměle pohladil.

Během posledních pěti let vyhrál dvakrát Premier League, Ligu mistrů, Evropskou ligu a MS. Přesto se necítí jako velikán. S Francií nyní vstoupí do evropského šampionátu. Právě tato trofej mu do výjimečné sbírky schází.

Makélélé mu již za několik týdnů může být na tomto světě malý.