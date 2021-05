Tuchel se s Abramovičem potkal poprvé. V nejlepší chvíli, zářil kouč

„Radovat se z tohohle úspěchu se všemi je neuvěřitelné. Dokázali jsme to. Byl jsem vděčný, že jsem se podruhé za sebou dostal do finále. Bylo to jiné,“ řekl na tiskové konferenci Tuchel, který se jako první kouč v historii probojoval do finále Ligy mistrů ve dvou sezonách po sobě s dvěma kluby. Loni s PSG nestačil na Bayern Mnichov, u porážky francouzského celku byl tehdy i současný stoper Chelsea Thiago Silva.

Tuchel se ujal Chelsea v lednu po odvolání hráčské legendy klubu Franka Lamparda. V anglické lize, kterou opanoval Manchester City, vytáhl tým na čtvrté místo a ve finále Anglického poháru podlehl Leicesteru.

„Laťka je nastavená. Jakmile oslavy skončí a všichni ten zážitek vstřebají, bude načase růst. Využijeme tuhle chvíli k tomu, abychom se ještě zlepšili. Musíme. Zůstat hladoví a jít si za další trofejí je velká výzva,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Němec.

„Když jsem vyhrál Německý pohár s Dortmundem, nedorazil jsem na první trénink míň hladový nebo s menší touhou. Máme pořád co dělat, abychom zaplnili prázdná místa. Od toho tady jsem,“ prohlásil Tuchel.

Jako trenér Mohuče a Dortmundu nedokázal svého protějška Pepa Guardiolu s Bayernem v pěti soutěžních zápasech zdolat. V roli kouče Chelsea ale španělského trenéra „Citizens“ porazil ve všech třech soutěžních utkáních. V dubnu „Blues“ vyřadili City v semifinále Anglického poháru a počátkem května ho porazili na jeho hřišti v anglické lize.

O vítězství Chelsea ve finále v Portu rozhodl ve 42. minutě Kai Havertz. „Manchester City byl silným protivníkem. Potřebovali jsme špičkový výkon a soudržnost, abychom měli šanci vyhrát, a povedlo se nám to,“ konstatoval Tuchel.

S klubem má smlouvu do června 2022. „Nejsem si stoprocentně jistý, ale možná bych mohl podepsat díky vítězství nový kontrakt. Mluvil jsem s majitelem (Romanem Abramovičem) na hřišti, byla to ta nejlepší chvíle pro naše první setkání. Nebo možná ta nejhorší, protože už to může být jenom horší,“ řekl Tuchel.

„Znovu si promluvíme. Může si být jistý, že zůstanu hladový. Jsem v ambiciózním klubu mezi lidmi, kteří za mnou stojí,“ uvedl Tuchel.