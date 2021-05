Muži přes palubu ve Spartě: gólman i nevyužitá jablonecká klika

Libor Kozák a Ondřej Zahustel letenský tábor opouští jako první. Oběma po sezoně vypršela smlouva, o pokračování spolupráce neměl klub zájem. Opačné to bylo v případě Srdjana Plavšiče, k dohodě ale nedošlo, a i drobný Srb končí. To je ovšem pouze první výstřel, okleštění mužstva bude podle všeho mnohem výraznější.

Zdroje deníku Sport se shodují, že by se vedení Sparty nebránilo ukončení spolupráce s Michalem Trávníkem a Davidem Lischkou. Oba sice mají platné kontrakty, v dlouhodobých plánech trenéra Pavla Vrby ovšem nefigurují. Trávník nastupoval pouze sporadicky, Lischka si na jaře nekopl ani minutu.

„V případě rozumné nabídky by se klub jejich odchodu nebránil,“ potvrdil zdroj blízký rudému klubu. O Trávníka jeví zájem Slovácko, které by ho chtělo získat na hostování. To je ale podle všeho až ta poslední varianta, pravděpodobnější je tvrdý přestup. Dost možná do zahraničí, sedmadvacetiletý záložník je v kurzu především v Polsku. Žádná konkrétní nabídka ale v tuhle chvíli na stole neleží.

Třetí „jablonečák“ do party Matěj Hanousek by naopak mohl v kádru zůstat. I o něm se mluvilo v souvislosti s odchodem, zvládnutým duelem proti Viktorii (3:1) by si však místo v šatně mohl udržet. Na rozdíl od Dominika Plechatého, jenž naposledy nastoupil 20. ledna a pod Vrbou nedostal ani jednu šanci. V případě dvaadvacetiletého stopera se nejčastěji skloňuje hostování.

K rošádě by mohlo dojít rovněž mezi třemi tyčemi. Jedničce Florinu Nitovi by od nové sezony měl krýt záda Dominik Holec, jenž během jarního hostování v Rakówě vychytal devět čistých kont a nabral výtečnou formu. To by nejspíš znamenalo konec Milana Heči a jeho možný návrat do Slovácka.

Svolení hledat si nový klub má rovněž Benjamin Tetteh, který uplynulou sezonu strávil na hostování v tureckém Malatyasporu. S ghanským útočníkem se na Letné nepočítá, pravděpodobné je setrvání v Malé. Nic konkrétního ovšem na vytáhlého střelce v letenských kancelářích momentálně neleží.

