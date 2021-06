Vzniká sesterství Slavie s Vlašimí. Koučem bude Hyský, role i pro Kováře

Zhruba osm let sesterství se Spartou, teď se Slavií. Napříč profesionálním fotbalem vzniká docela pikantní spolupráce, kdy druholigová Vlašim mění jedno pražské „S“ za druhé, to mistrovské. Součástí holportu mají být přesně vymezené podmínky talentovaných hostujících hráčů z Edenu. Novým trenérem se stane Martin Hyský, dosud kouč červenobílé devatenáctky. V zamčené části článku o partnerství v rozhovoru hovoří i sportovní ředitel Vlašimi Jan Jícha. A jakou roli bude mít Přemysl Kovář, dosavadní třetí gólman Slavie?

Tuhle roli kdysi výborně plnila béčka. Typicky to sparťanské, ve svých druholigových dobách solilo do profesionálního fotbalu jedno jméno za druhým. Slavia zatím drží rezervu jen v ČFL, proto si našla ve druhé nejvyšší soutěži jiného pomocníka – Vlašim, která takhle dřív pomáhala právě Letenským.

Trvalo to zhruba osm let. Od roku 2012, kdy spolupráce mezi Spartou a Vlašimí začala nabývat na intenzitě, postupně se zmenšovala a dobíhala v sezoně 2019/2020. Tehdy se v kádru Středočechů objevili poslední letenští odchovanci – brankář Hugo Jan Bačkovský, záložník Petr Plachý nebo obránce Martin Štětina.

„Hráči se celou dobu vybírali na základě konsenzu vedení obou klubů a aktuálního realizačního týmu Vlašimi, přičemž Sparta do této spolupráce investovala právě do hráčů a do realizačního týmu. Odhadem z toho každé přestupové období vyplynulo šest a více hráčů, kteří se přesunuli ze Strahova do Vlašimi. Po každé sezoně se určily strategie, kluby rozhodly, jak je pro ně další spolupráce žádoucí a partnerská smlouva se prodloužila,“ vypráví svou zkušenost tehdejší sportovní ředitel Středočechů a později i jejich kouč Miloslav Brožek, který dnes vede Táborsko.

Tímhle způsobem protočila Sparta ve Vlašimi až pět desítek fotbalistů, za pozornost stojí třeba Tomáš Wiesner, Dominik Plechatý, Rudolf Reiter, Martin Hašek, Jan Fortelný, Jiří Kulhánek nebo i Jan Krob, později opora Teplic a dnes Jablonce.

Už v uplynulém ročníku se ale ve Vlašimi víc přitáčeli ke Slavii, což dokládají