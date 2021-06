Posila Sparty Höjer: Dánům připomíná Coufala. V čem má slabiny?

Levý obránce. Post, který v podání Sparty dlouho nebyl pořádně ukotvený. Jen během jara se na něm protočili Dávid Hancko, Matěj Polidar či Matěj Hanousek. Nyní přichází kýžená stabilizace. Představuje ji dánský bek Casper Höjer, jenž se s klubem dohodl na tříleté smlouvě. „Casper je již vyhraný, zkušenější typ obránce s vyváženou ofenzivní a defenzivní činností,“ pochvaluje si sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jakého fotbalistu tedy Letenští získali? To rozebíráme v článku pro iSport Premium za pomoci dat i názorů dánských novinářů.

Předpoklady jsou jedna věc. Ukázaná ale platí na hřišti, tak to ve fotbale chodí. Týká se to i Caspera Höjera, nejčerstvější posily Sparty. Na Letnou totiž dorazil chlapík s působivým renomé. Posuďte sami…

Třetí nejlepší nahrávač.

Nejproduktivnější obránce.

Podle Wyscoutu nejlepší levý bek v dánské lize.

Všechno data z uplynulého ročníku, který rodákovi z Kodaně vyšel skvěle. V barvách Aarhusu tři branky, k tomu přidal osm asistencí. Sparta proto neváhala a poslala na sever zhruba 700 tisíc eur, tedy kolem 18 milionů korun. A šestadvacetiletého fotbalistu si zavázala na tři roky.

Předchozí sezony Caspera Höjera v dánské lize 2020/21 3+8 2019/20 4+5 2018/19 4+5 2017/18 1+3

„Obsáhne celou délku hřiště, je aktivní, zapojuje se do kombinace a dostává se i do koncovky. Má velmi dobrou kopací techniku, hraje se zarputilostí a je vidět, že chce každý zápas vyhrát. Chceme být více produktivní ze stran a zároveň chceme, aby nám tuto produktivitu nepřinášeli pouze ofenzivní hráči,“ zdůraznil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Na první pohled je evidentní, že to Höjera mnohem víc táhne do ofenzivy. I v čtyřobráncovém systému je schopný vydatně podporovat útok, jeho doménou jsou křídelní náběhy a následné ostré centry levačkou do šestnáctky.

„Je neustále útočně naladěný. Kdykoli má možnost, vyrazí dopředu. V tomhle směru mi trochu připomíná Coufala,“ konstatuje novinář Klaus Egelund z dánského listu Ekstra Bladet.

Vítanou nadstavbou pak mohou být standardní situace.