Procházka ve Zlíně pokračuje, hledá se asistent s licencí. Co nezvěstný Conde?

V sedmatřiceti letech si Václav Procházka natahuje ligovou kariéru. Zlín se dohodl se zkušeným obráncem na nové roční smlouvě, totéž se záhy očekává u záložníka Marka Hlinky. „Směřuje to k tomu,“ potvrdil generální manažer Zdeněk Grygera. Jiný případ je dvojice Petr Buchta-Vakho Čanturišvili, která po konci kontraktu odchází. Hledá se také asistent s licencí, který by zaštítil hlavního kouče Jana Jelínka (39).

Trenérsky nezkušený pracant Jan Jelínek, jehož vrcholem bylo dosud zlínské béčko v MSFL, povede Fastav do nové prvoligové sezony. Ta minulá, kterou dojel po odvolaném Bohumilu Páníkovi, se hodně nepovedla. Konečné čtrnácté místo a až na výjimky slabší výkony by měly být varováním. Minimálně pro to, aby se obměnil kádr směrem do kvality. Dojde na to?

Zlínští šéfové sice mají dlouhý seznam potenciálních posil, ovšem na finální dohody s novými tahouny prozatím nedošlo. To se týká například matadora Martina Filla z Baníku, jehož příchod byl potvrzen v pátek. Dalším pravděpodobným nováčkem by měl být středopolař Aleš Nešický z Liberce, jenž na jarním hostování v Opavě vstřelil pět branek.

Podle všeho padlo angažování útočníka Jana Chramosty, jehož hodlá Jablonec vyměnit s Bohemians za talentovaného Antonína Vaníčka. Vedení Zlína má zájem o prodloužení pobytu záložníka Dominika Janoška z Plzně. Start letní přípravy však účastník EURO hráčů do 21 let absolvuje na západě Čech.

Řeší se také, kdo bude na lavičce s Jelínkem, který nevlastní profi licenci. Ve hře byl prý Jan Kameník, jenž už ve Zlíně působil (i jako hlavní), jenže ten dal přednost druholigové Jihlavě. Tam bude faktickým šéfem týmu, ne jen papírovým.

Kdo tedy „zakryje“ Kameníka? Jednou z variant je Alois Skácel, který ve stejné roli fungoval s Radoslavem Kováčem v Opavě a po sestupu ve Slezsku rovněž končí. I on to v klubu dobře zná, v minulosti v něm pracoval. V mládežnickém centru Vršava vlastní potřebnou licenci trio Marek Kalivoda (převzal rezervu), Jaroslav Matějíček, Milan Hanko. Hledá se však kouč zvenčí. „To je pravda. Ale se vztahem k regionu. Kandidátů je víc,“ uvedl Zdeněk Grygera.

Už od března je „nezvěstný“ záložník Cheick Conde z Guineje, jenž byl s propadlým pasem vyhoštěn z Česka. Ačkoliv klub počítal s tím, že se z Afriky po vyřízení formalit vrátí ještě do konce ročníku a stihne poslední zápasy, nestalo se tak. Dodnes se na Moravě neobjevil. Dvacetiletému hráči, o něhož se na podzim tahaly Sparta se Slavií, se výrazně komplikuje nadějně nakopnutá kariéra. Podle zdrojů Sportu mu hrozí dlouhý trest zákazu vstupu na území Evropské unie. Vedení Zlína však věří, že to zdaleka tak vážné nebude a Conde se brzy vrátí k týmu. „Nemám teď nový výstup. Je to v řešení,“ sdělil bez bližšího upřesnění Grygera.