Plzeň ulovila Mosqueru! Polepší si a vytlačí Ba Louu, Liberec nic nevěděl

Před rokem podepsal bez vědomí Bohemians smlouvu v Liberci – a bylo z toho hodně zlé krve. Teď Jhon Mosquera udělal to samé, ani v Liberci o jeho kontraktu s Plzní nevěděli.

„Ale jako zradu to neberu,“ ubezpečuje kouč Slovanu Pavel Hoftych. „Jhon od nás nabídku nové smlouvy měl, rozhodl se jinak, má na to právo,“ dodává věcně.

V Liberci patřil Mosquera se základní mzdou 150 tisíc korun měsíčně mezi nejlépe placené hráče v týmu, v Plzni si určitě znatelně polepší. Na gáži, podpisovém bonusu i prémiích za získané body. Peníze nicméně podle Hoftycha nejsou Kolumbijcovým hlavním hnacím motorem.

„Víc Jhona zajímá úspěch. Kdybychom se dostali do Evropy, asi by u nás zůstal,“ říká na adresu hráče, který žije se svou českou manželkou v Praze. Paní vede v metropoli úspěšnou fyzioterapeutickou praxi, i proto se Mosquera za každou cenu necpal někam do zahraničí.

Mosquera dodá výšku i sílu

Plzeň je pro něj v tuto chvíli ideální štace, protože trenér Michal Bílek si nepadl do oka s Adrielem Ba Louou a stopnul i jednání s Vladimirem Jovovičem (Jablonec), Janem Vodhánělem (Bohemians) a Tomášem Ostrákem (Karviná) s tím, že subtilních hráčů malého vzrůstu už má k dispozici dost. Mosquera měří 186 centimetrů, takže týmu dodá výšku i sílu, pro důrazný zákrok navíc nejde na hřišti daleko.

MOMENTY 15. kola: Trpišovský dohnal Cipra, Mosquera dráždil Klokany, Matějovského comeback

„Po debatě sportovního vedení společně s trenéry jsme se rozhodli, že je kádr potřeba určitým způsobem oživit. Přesně to očekáváme od Jhona Mosquery, který je rychlostním typem hráče a svoji kvalitu prokázal třeba i v této ligové sezoně,“ řekl k tomu generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Rodák z Cali má na kontě čtyři sezony v nejvyšší české soutěži s bilancí 94 startů, 13 gólů a 12 asistencí. K jeho silným stránkám patří přímočarost, tvrdá střela i dobrá útočná hlava, naopak zlepšit by potřeboval především bránění, někdy se zapomene. Za jeho příchodem stojí Petr Bartoníček, který do Plzně přivedl už coby volného hráče i Jeana-Davida Beauguela. A to byl náramně povedený transfer.

„Bylo vždy mým snem hrát ve velkém klubu a tím Viktorka bezesporu je. Tento krok je pro mě velmi důležitý a vážím si této možnosti,“ pravil po podpisu dvouletého kontraktu Mosquera. „Těším se na každý zápas tady a mohu slíbit, že vždy budu chtít odevzdat absolutní maximum,“ dodal hráč, jenž se bude hlásit trenérovi Bílkovi za dva týdny na startu letní přípravy.