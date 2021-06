Kozák míří do maďarského Puskáse! Trenér Hornyák doufá i ve Stronatiho

Pro Kozáka bude Maďarsko po Itálii a Anglii třetí zemí, ve které si zkusí zahraniční angažmá. Přestože měly některé kluby české FORTUNA:LIGY tendence sondovat situaci kolem vysokého hroťáka, podle našich informací je jasno.

Kozák v Puskási prošel zdravotní prohlídkou a podepsal smlouvu, v nejbližší době by měl být transfer oficiálně oznámen.

Autor dvou reprezentačních branek tak stihne i pondělní odjezd na soustředění do Rakouska, kde už s novými spoluhráči bude ladit formu na blížící se start v Konferenční lize.

O úspěch v nové soutěži se bude Kozák snažit i se dvěma novými spoluhráči, které zná z domácí soutěže: ex-olomouckým Jakubem Plškem a Rumunem Alexandrem Balutou, jenž působil ve Slavii.

Brzy by je mohl doplnit další tuzemský fotbalista, a sice Patrizio Stronati z Baníku, o něhož Puskás stojí dlouhodobě.

Zatímco v zimě Maďaři za ostravského stopera nabízeli zhruba šestnáct milionů korun plus bonusy, nyní už na Bazaly dorazil papír s cifrou okolo dvaceti milionů korun. A i v ní jsou zahrnuty bonusy.

„Nedávno jsem s ním komunikoval, říkal jsem mu, že je pro mě do obrany hráčem číslo jedna. Zrovna byl na dovolené, ale je připravený k nám dojít a pomoct,“ odpověděl iSportu kouč Zsolt Hornyák.

„Ze skautovaných hráčů mi vychází nejlépe, proto o něj stojíme dlouhodobě. V zimě to bylo blízko, nakonec to v podstatě zastavil až trenér Kozel s tím, že Patrizia potřebuje. Museli jsme to respektovat, ale teď už doufám, že v tomto týdnu se kluby dohodnou. Mám informace, že jednání spějí do finální fáze,“ dodal trenér.

Kozákův příchod Hornyák potvrdit nechtěl, omluvil se, že záležitost nebude komentovat.